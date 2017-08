Écroué à la Réunion pour trafic de rivotril depuis Madagascar, un prévenu a comparu devant la cour d’appel. Il serait un indic des douanes.

Casse-tête judiciaire. Les enquêteurs réunionnais peinent à remonter de fil en aiguille jusqu’à la tête d’un réseau de trafiquants d’ecstasy qui opère entre Madagascar et l’Ile sœur. Mercredi, lors de sa comparution devant le parquet, un prévenu, placé sous mandat de dépôt au mois d’avril après la saisie de douze mille cachets de rivotril, a clamé son innocence.

Les enquêtes policières ont révélé que cette importante quantité d’ecstasy avait été importée de Madagascar. Pour se disculper, le

prévenu a indiqué qu’il serait intervenu dans cette affaire en tant qu’informateur des douanes. Les investigations ont conduit à ses complices, dont ceux basés dans la Grande île qui se chargent de l’expédition de ce produit pharmaceutique, prohibé non seulement sur le sol malgache, mais également à la Réunion.

Le prévenu est âgé de cinquante-et-un ans. Mercredi, il a soutenu devant la cour que les douze mille comprimés découverts à son domicile, il y a quatre mois, lui auraient été confiés pour qu’il les remette au destinataire, dans le cadre d’une livraison contrôlée.

De leur côté, les douanes concèdent à reconnaitre que le quinquagénaire leur avait, certes, donné quelques tuyaux, mais il ne serait, en revanche, qu’un informateur informel.

D’ailleurs, ce sont les fonctionnaires des douanes qui ont mis la police sur ses traces, après avoir relevé des faits incriminants, ce qui a abouti à son arrestation.

Portable en prison

Mercredi, lors de sa comparution, il a formulé une demande de mise en liberté provisoire, laquelle a été rejetée. Une fois de plus, il a mis en avant qu’il serait bel et bien un informateur des douanes. Toutefois, son séjour carcéral a continué, après le désaveu magistral.

En tout cas, l’existence d’un réseau opérant entre les deux îles semble manifeste. Au mois de décembre, un délinquant notoire, soupçonné d’avoir organisé l’importation d’au moins vingt mille cachets de rivotril en provenance de Madagascar, s’est fait arrêter. Sur la base de son interrogatoire, les limiers ont démasqué le quinquagénaire incarcéré. Celui-ci est soupçonné d’agir sous sa coupe. La police de la sûreté l’a arrêté sous commission rogatoire. Lors de la perquisition de son domicile, les policiers ont mis la main sur un peu plus de douze mille cachets de rivotril ainsi que 4 000 euros d’argent liquide, soit l’équivalent de 14 millions d’ariary.

Présenté devant le tribunal dans le même dossier que le présumé commanditaire, il a été jeté en prison. Des investigations plus poussées ont révélé que, bien que placé dans l’ombre, le prétendu cerveau était entré en contact avec lui à plusieurs reprises, au moyen d’un téléphone portable que les gardes pénitentiaires ont mis du temps à découvrir.

Andry Manase