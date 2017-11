La campagne de litchi a démarré mercredi dans la région Atsinanana. Le chargement des bateaux devrait commencer ce jour.

La pluie gâche la fête. La campagne de litchi a démarré en catimini mercredi dans la région Atsinanana. Selon les informations recueillies sur place, les conditions météorologiques ont empêché les collecteurs d’effectuer correctement la récolte. « Les routes étaient glissantes à cause de la pluie. Ils n’ont pu rattraper le retard que ce jour (ndlr : hier). Le chargement des bateaux conventionnels devait commencer ce week-end », explique une source locale.

Les premiers litchis en provenance de Madagascar devraient arriver sur le marché européen dans les prochains jours. Environ 300 tonnes de ce fruit aux petites écailles ouvriront le bal dans les rayons des grandes surfaces en Europe. Cette année, les exportateurs prévoient d’envoyer vers le vieux continent 17 000 tonnes de litchis, contre 20 000 tonnes en 2016.

Cette contre performance est le résultat de conditions climatiques défavorables au développement des fruits. D’après le rapport du centre technique horticole de Toamasina (CTHT) après plusieurs missions de prospection, « la pluviométrie journalière durant le mois d’octobre a été particulièrement faible cette année avec une répartition dans le temps qui n’a pas permis d’avoir d’impact sur le développement des fruits ». Par conséquent, le climat a entraîné une floraison tardive et impacté la qualité du fruit. Résultat des courses, les arbres sont beaucoup moins chargés de fruits et la campagne a accusé du retard.

Chaque année, le démarrage de la campagne de litchi est un véritable évènement festif pour les régions productrices.

Soufrage

Depuis hier, la ville de Toamasina et toute la région Atsinanana sont en effervescence. Les stations de soufrage commençaient à réceptionner les premières livraisons. Le chargement du premier bateau conventionnel devrait commencer ce jour. Et pour le marché local, ces fruits devraient garnir les étalages des marchés de la capitale à partir de la semaine prochaine.

La zone ayant le plus fort potentiel de production est le littoral Est de Mada­gascar. Plus de la moitié de la production provient de la région de Toamasina soit 55% tandis que 40% de la production viennent de Manakara et les restes proviennent de Fort-Dauphin au sud du pays, et des autres régions.

Lova Rafidiarisoa