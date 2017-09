L’exportation de viande de zébu et de petits ruminants par Bovima est prévue redémarrer en 2018. La décision ne fait pas encore l’unanimité.

Contradictoire. Le projet est censé contribuer au décollage économique de la partie Sud de l’île. Mais la réalité semble s’éloigner de la vision. L’exploitation de l’exportation de viande bovine et caprine, qui sera assurée par la société Bovima (Bonne viande de Mada­gascar), du groupe SMTP, laisse encore des éleveurs perplexes. Dernièrement, une rencontre a eu lieu entre les éleveurs de la région Anosy, où seront implantées les unités d’abattage et d’engraissement des bovidés, le projet Casef (Croissance agricole et sécurisation foncière).

Il s’agit d’un projet du ministère auprès de la présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage, financé par la Banque mondiale, ayant pour mission d’appuyer les agriculteurs et éleveurs dans le développement des chaînes de valeurs agricoles et d’élevage.

« Y aura-t-il suffisamment de bovidés et de petits ruminants à abattre ? Qu’en est-il de la recrudescence de l’insécurité déjà assez incontrôlable, générée par ces animaux dans la partie Sud du pays ? », des questions ont été évoquées par Tsitoka, un éleveur d’Amboasary, dans la région Anosy, hier. « Les bovidés de Betroka seront exclus d’office de cette chaîne en raison du coût et du trajet, de quarante huit-heures jusqu’à Taolagnaro. Ce contexte cité agit sur la qualité de la viande. Comment va-t-on assurer la demande de cinquante à cent têtes par jour ? », ajoute un autre éleveur.

Marché

Un natif de la région Androy évoque, quant à lui, le point crucial de la culture des Antandroy attachés aux bovidés, et qui auraient du mal à vendre leurs biens de cette façon. « Pourquoi se tourne-t-on vers les marchés extérieurs alors que l’offre est en tendance déficitaire par

rapport à la consommation locale qui a du mal à être satisfaite ? », des appréhensions non négligeables et inquiétantes dans ce projet d’exportation de viande bovine et caprine, maintes fois suspendues, puis autorisée depuis 2002, notamment pour ces raisons.

Bovima entend opérer avec des éleveurs et ne procédera pas à l’élevage proprement dit. Elle a engagé sur fonds propres pas moins de six millions de dollars dans le projet. « Le projet de mise en place d’unités d’abattage et d’engraissement en vue d’une exportation de viande est encore à son démarrage. Le modèle commercial, c’est-à-dire la forme de contrat commercial avec les éleveurs, l’étude de faisabilité de l’abattage de cinquante à cent têtes par jour, soit six mille tonnes de viande l’année, est encore à l’étude », précise Rakoto­malala, un responsable auprès du projet Casef. « La qualité de viande exigée par le marché extérieur ne provient pas de n’importe quel type de zébu. Aussi, la démarche pour l’amélioration génétique ou la combinaison avec des souches de zébu provenant de la partie ouest du pays, de même que la traçabilité, sont-elles bien étudiées », ajoute-t-il.

Le projet Casef prévoit de diminuer à, au moins, trois point le taux de mortalité des bovidés qui est actuellement de 30%, d’améliorer la productivité par l’amélioration de la race et de s’activer dans la sensibilisation sur la conduite d’élevage économiquement rentable devant laisser l’élevage contemplatif.

Mirana Ihariliva