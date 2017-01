L’explosion de produits chimiques dans la maison de stockage d’une société, asphyxie les habitants du quartier et de ses environs. Un enfant est gravement atteint.

Asphyxiés. Les habitants d’Ambohibao Antehiroka et de ses environs ont passé une nuit blanche, lundi. Une fumée suffocante les a tenus éveillés jusqu’au petit matin. « De la fumée nous a piqué les yeux et les poumons, on a eu mal à la tête. C’était vraiment insupportable », témoigne Mamy, un habitant d’Antanetibe Antehiroka. Dans ce quartier, le cri d’une femme a alerté les villageois, dès potron-minet. « Elle n’arrivait pas à respirer », raconte-t-elle, évoquant le malaise de sa mère qui était à bout de souffle. Un enfant vulnérable, dans un état grave, a dû être hospitalisé, hier.

Cette émanation asphy­xiante est causée par l’explosion de « produits chimi­ques », dans l’incendie de la maison de stockage d’une société à Ambohibao Antehiroka. Les feux ont commencé vers 20 heures du soir, lundi. Les types de produits qui ont entrainé ces fumées étouffantes, ne sont pas encore identifiées.

Hier, en soirée, la fumée persistait toujours. Certaines personnes sont restées dehors, dans la cour, car à l’intérieur il est presque impossible de respirer. Ceux qui y sont restés, ne serait-ce que quelques minutes, ont été affectés. « Maux de tête, picotement des yeux », témoignent quelques victimes.

Réaction tardive

Une fois de plus, le gouvernement a laissé les dégâts se produire avant d’intervenir. Ce n’est que vers 16 heures, hier, que des membres du gouvernement, représentés par le ministère de la Santé publique, celui de l’Environnement, de la forêt et de l’écologie ainsi que de l’Industrie et du développement du secteur privé sont arrivés sur place, alors que les fumées ont étouffé la population depuis la nuit du lundi. Pour protéger la population des impacts de ces feux, le ministère de la Santé publique, a distribué 10 000 masques.

Tout au moins, cette descente a permis de découvrir quelques irrégularités chez cette société. « Elle ne dispose ni d’un permis environnemental, ni d’un permis d’exploitation. Nous sommes obligés de la fermer jusqu’à ce qu’elle régularise sa situation », annonce Chabani Nourdine, ministre de l’Industrie et de développement du secteur privé.

Ça a été également une mesure nécessaire, pour éviter une probable extension des feux sur les sociétés voisines, et donc l’amplification des dégâts.

Chabani Nourdine précise qu’avec le ministère de l’Environnement, de la forêt et de l’écologie, ils vont contrôler le permis environnemental de toutes les sociétés industrielles à Madagascar.

Miangaly Ralitera/ Fanomezana Rasolomahery