L’Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) ne lésine pas sur les moyens pour promouvoir la destination Madagascar. Il vient d’éditer, avec Mad’Activité, un nouveau magazine Explorer. « Toutes les activités ayant trait avec le tourisme sont représentés dans ce magazine. Il inclut aussi un répertoire annuel des prestataires spécialisés du tourisme à Madagascar », a fait savoir hier à Antaninarenina Joel Randriamandranto, président du conseil d’administration de l’ONTM.

Le magazine Explorer met en exergue les multiples possibilités que la Grande île offre sur son vaste territoire à travers les différentes rubriques comme les sports nautiques et terrestres, les loisirs et découvertes, détente et bien être, et sans oublier le Festival et évènements. Il est doté de 52 pages en version bilingue, français et anglais et disponible gratuitement auprès des agences de voyages et lors des déplacements des responsables dans les salons et évènements internationaux. Mais l’optimisme est de mise du côté de l’ONTM. Son président estime doubler voire tripler le nombre de pages dans les prochaines années.

« La parution de ce nouveau magazine s’inscrit dans le cadre de la politique de relance de la destination axée autour d’un marketing affinitaire, selon le nouveau branding « Madagascar Treasure Island ». Les cinq thématiques retenues à savoir la faune et flore, le trekking, la pêche sportive, la plongée sous-marine et le birdwatching, y seront parfaitement détaillées », a-t-il soutenu. C’est un véritable support pour les professionnels du secteur pour promouvoir leurs activités.

L.R