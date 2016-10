Des violations de la loi et des droits humains inhérentes à une exploitation minière à Mananjary sont dénoncées par la société civile. Le ministère des Mines indique être en phase de vérification des informations communiquées.

Alarmant. Dans un communiqué de pres­se, Zo Randriamaro, coordinatrice du Centre de recherches et d’appui pour les alternatives de développement – océan Indien (CRAAD-OI), dresse un sombre tableau d’une exploitation aurifère, par des opérateurs étrangers dans la commune de Vohilava, sise dans le district de Mananjary.

La responsable de cette organisation de la société civile (OSC), rapporte une rencontre avec la population concernée par le problème en date du 27 sep- tembre, dernier. Selon la missive, les villageois de cette localité située à une soixantaine de kilomètres de Mananjary déplorent que l’exploitation se fasse au mépris « de la loi et des droits humains ». Les témoignages rapporteraient que depuis leur arrivée sur le site, les exploitants « n’ont pu produire aucun permis minier ou environnemental pour leurs opérations minières jusqu’à ce jour ».

Le maire de la localité concernée et les autorités traditionnelles affirmeraient, par ailleurs, que les opérateurs ne se seraient pas présentés à eux.

Abus

Ce responsable et ces personnalités locales ne disposeraient d’aucune information permettant d’identifier l’entreprise qui, depuis son installation, aurait déjà pu extraire « plusieurs tonnes d’or », sur un site d’environ 6 kilomètres sis sur la rivière d’Itsaka.

« Ils ont installé leurs machines dans la rivière Itsaka, qui est d’une importance vitale pour l’approvisionnement en eau des neuf communes qu’elle traverse dans le district de Mananjary », rapporte le communiqué de presse. Le CRAAD-OI tire la sonnette d’alarme sur l’existence d’un danger pour la santé des villageois concernés, pour les animaux d’élevage, mais aussi, pour l’environnement, « en l’absence de source d’eau alternative pour les neuf communes ». La menace viendrait du volume de mercure utilisé par l’exploitant pour trier l’or du sable et dont les déchets seraient déversés dans la rivière.

Le Centre de recherches et d’appui rapporte ainsi que des habitants se plaignent des effets néfastes de cette exploitation minière sur leur production agricole. Les activités des machines installées dans l’Itsaka commenceraient à perturber le cours de cette rivière. Outre les dangers de l’activité d’orpaillage pour la santé publique et l’écosystème, ou encore, le non-respect de la loi, la missive signée par Zo Randriamaro fait, également, état de ce qui serait des actes criminels perpétrés par les exploitants.

« Les personnes interrogées pendant la visite du CRAAD-OI ont aussi mentionné que ces opérateurs se sont livrés à des abus sexuels sur des filles dans les villages riverains. Dans le village d’Ambodimanga en particulier, ces abus sont allés jusqu’au viol collectif d’une fille par des exploitants opérant dans la zone voisine de Marohita », affirme le communiqué de presse.

Questionné sur le sujet, lors d’un échange de message téléphonique, hier, Carl Andriamparany, secrétaire général du ministère auprès de la présidence chargé des Mines et du pétrole, a déclaré que l’organisation civile lui avait fait part de cette missive, mardi. « Nous sommes en pleine vérification de la véracité de ces informations », a-t-il indiqué. Le responsable ministériel ajoute qu’il faudra, également, procéder à la vérification du type de permis en la possession de la société imputée de malversation et voir, s’il dispose d’une autorisation environnementale ou non « afin de décider des mesures à prendre ».

Garry Fabrice Ranaivoson