Une affaire qui risque de faire tache d’huile. Des opérateurs miniers malgaches et chinois, un dirigeant d’une société minière ont été épinglés par le bureau indépendant anti-corruption (Bianco) pour des faits d’abus de fonction, d’exploitation illicite d’or dans une carrière minière dans la partie nord du pays, selon une source proche du dossier. Ces personnalités seront traduites devant la justice ce jour.

Le fait remonte au mois d’octobre où les agents du Bianco ont été saisis de cette affaire par deux doléances anonymes. Ces plaintes dénoncent l’exploitation illicite d’or perpétrée par des opérateurs miniers malgaches et chinois en complicité avec les élus locaux et les responsables étatiques dans une commune de la province d’Antsiranana.

D’après notre source, « la première doléance impliquerait des faits d’abus de fonction, d’exploitation illicite d’or, de fausse déclaration et de non respect des obligations de rapatriement de devises d’un montant objectivement évalué à plus de deux milliards ariary contre quatre personnes ».

La seconde doléance, quant à elle, concernerait des faits similaires sur un autre site d’exploitation à l’encontre des mêmes personnes. Elles auraient été aidées de trois opérateurs d’origine asiatique. Toutefois, le montant des devises non rapatriées pour ce dossier s’élèvent jusqu’à plus de 20 milliards ariary. Le nom d’un dirigeant d’une grande société minière est souvent cité dans ce dossier.

Ces derniers temps, l’exploitation illicite de nos ressources naturelles gagne du terrain. La situation est très critique dans certains endroits. « C’est un véritable réseau mafieux qui opère au grand jour dans des sites d’exploitations minières. Ils exploitent illicitement l’or », a expliqué notre source avant d’ajouter que « le Bianco semble très déterminé à mettre fin définitivement à l’impunité des différents mafieux qui spolient nos ressources naturelles ».

Selon un document de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI), « malgré l’interdiction d’exportation de ce métal jaunes, les Nations Unies évaluent la valeur des exportations de Madagascar à 18 mil­lions USD en 2012, ce qui équivaudrait à 600 kg d’or et pourrait représenter plus de 790 millions MGA de redevance ».

L.R.