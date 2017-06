Les quiproquos autour de l’exploitation de l’ilménite de Toliara II ressurgissent. Une partie l’approuve tandis qu’une autre la réfute.

En catimini. Il n’y a eu ni conférence de presse ni grand tamtam pour annoncer que le projet Ranobe de Toliara Sands continue et que celle-ci finalise même le processus d’exploitation. Une simple insertion de presse, sans en-tête officiel ni signature, est parue samedi dernier, et ayant pour titre « Face aux opportunités nouvelles du marché de l’ilménite », en guise d’information publique. Le communiqué est justifié par le fait que « le marché mondial de l’ilménite revient de nouveau en force après un ralentissement économique mondial et de la forte baisse des minéraux. Les promoteurs du projet Ranobe ont ainsi décidé de surélever l’échelle du produit à 50% de par cette amélioration du marché et l’augmentation de la demande pour ce type de produits ».

Les dits responsables de la société Toliara Sands, dirigée par un Franco-mauricien, ont été indiqués en mission et ne peuvent donc donner plus de détails avant une période indéterminée. Le ministère auprès de la Présidence en charge des Mines et du pétrole a confirmé qu’effectivement, le projet Ranobe entre en phase d’exploitation.

« Le projet Ranobe a obtenu son permis d’exploitation en 2012 et son permis environnemental en 2015. Il veut saisir l’opportunité économique actuelle du prix du minerais, laquelle fonctionne en cycle de cinq-dix ans », explique le directeur général des Mines, Pamphile Rakotoarimanana.

« Le ministère auprès de la Présidence en charge des Mines et du pétrole a comme attribution de veiller au respect des cahiers de charge. Le souci a toujours été les volets environnemental et social mais la délivrance d’un permis environnemental justifie la résolution des mésententes sociales locales », ajoute-t-il.

Le communiqué informe que le porte-parole des cinq maires concernés par le projet affirme que Toliara Sands a suivi les règlementations en vigueur (…), après des années de consultations publiques. Le communiqué indique, par ailleurs, que le ministre Ying Vah Zafilahy insiste sur le développement du projet.

« Avec un investissement de 200 millions de dollars, le projet Ranobe viendra grossir les rangs des deux projets miniers, avec ses 600 000 tonnes de production annuelle, et entraînera des retombées positives pour notre pays et en particulier, la région Atsimo Andrefana », peut-on y lire.

Peu favorable

Une manifestation s’est tenue à Andaboly, Toliara, le surlendemain de la sortie du communiqué de presse, c’est-à-dire le lundi de la Pentecôte dernier. Andaboly est le lieu indiqué où sera construite une nouvelle jetée avec un tirant d’eau de douze mètres, pour faciliter le transport des minerais vers les bateaux.

« Ce sont les pêcheurs Vezo qui vivent de la pêche dans cette partie de Toliara, incluant la plage de renom de Labatery, qui ont montré leur mécontentement quant à une éventuelle utilisation de leur territoire par Toliara Sands », explique le colonel Jules Rabe, chef de la région Atsimo Andrefana, joint au téléphone hier soir.

« J’ai personnellement proposé à Toliara Sands de déplacer la jetée un peu plus vers le nord afin de ne pas perturber les pêcheurs » ajoute-t-il.

En outre, des natifs de la localité, entre autres l’artiste d’origine Masikoro Théo Rakotovao, s’opposent à l’exploitation des lieux même à Ranobe, à quarante kilomètres de Toliara.

« C’est un projet qui ne rapporterait rien à la population locale, alors que l’environnement en sera détruit », soutient-il aux côtés des pêcheurs Vezo, lundi dernier.

Selon le Code minier en vigueur en effet, 2% de redevances reviennent à l’État. Un représentant de la société civile, quant à lui, fustige le ministère d’avoir accordé le permis d’exploitation de 2012. « Aucun permis ne devait être délivré durant la Transition. Alors, comment se fait-il que Toliara Sands déroge à cette loi », soutient-il.

Toujours est-il que la transparence est de mise pour éviter tout débordement social comme c’était le cas de Soamahamanina, l’année dernière.

Mirana Ihariliva