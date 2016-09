Victime. « La population ne bénéficie pas d’une quelconque équité économique dans la plupart des exploitations », soutient Saholy Rambinin­tsaotra, juriste et enseignant chercheur à l’Université d’Antananarivo, lors d’une conférence sur la différence entre le consentement public et la consultation publique, qui s’est tenue au Café de la Gare, hier.

D’ailleurs, dans l’intérêt du profit, ces derniers sont souvent exclus de la discussion dans laquelle ils pourront justement négocier leurs intérêts.

« Force est malheureusement de constater que c’est seulement après des conflits que l’État et les promoteurs convient les communautés locales concernés par ces projets à dialoguer ensemble », se désole Eric Hermann Raparison, juriste spécialiste en droit foncier et développement local.

Sensibilisation

Le cas actuel de l’exploi­tation aurifère à Soamaha­manina illustre très bien ce problème de consentement. En effet, qui dit consentement, à la différence de la consultation,sous-entend la volonté de celui qui s’engage et se manifeste d’une manière apparente, par exemple par la signature d’un écrit ou par une déclaration faite en public.

Or, dans un interview qu’il a donné hier, Serge Zafimahova, de la société civile évoquait clairement le non-lieu de ce consentement dans la procédure précédant l’exploitation dans cette localité. « Bien que la loi ait été claire que le consentement public devrait se faire dans le lieu même de l’exploitation, c’est une consultation publique qui a été organisé à Miarinarivo, avec seulement 75 participants, dont la plupart ne sont même pas issus de Soamaha­ma­nina », a-t-il indiqué.

Cette situation serait donc due au non-respect des textes réglementaires. Aussi, la journée d’hier a-t-elle été pour les deux intervenants de cette conférence, de faire connaître aux représentants des localités largement touchées par ce problème leur droit, mais aussi de rappeler aux promoteurs les obligations que ce soit envers leurs salariés mais surtout celles contenues dans la législation du travail, de la sécurité sociale et les règles de santé publique.

R.A.