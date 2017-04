La revue de l’exécution budgétaire pour le premier trimestre de cette année s’est focalisée sur les investissements publics. Organisée par le ministère des Finances et du budget, les acteurs des ministères et des institutions ainsi que les responsables régionaux se sont réunis dans la salle de conférence du ministère de l’Économie et du plan à Anosy, hier, pour faire l’évaluation des cadences d’exécution des dépenses budgétaires et de la performance de chaque ministère.

D’après le bilan, le taux de réalisation du programme d’investissement public (PIP) par région est évalué à 1,45%. La région d’Analanjirofo occupe la première place pour sa performance avec un taux de 9,55%, suivi de la région d’Antsina­nana avec 8,05%, celle d’Ihorombe tient la

troisième place avec un taux de 6%.

Taux faible

Durant les trois premiers mois de l’année, le taux d’exécution des dépenses du budget général est de 17,01% pour toutes catégories confondues dont 1,45% pour les opérations d’investissement. « Nous avons fixé comme thème les investissements publics. Une des réformes adoptées dans la revue de l’exécution budgétaire pour chaque trimestre consiste à déterminer une thématique. Le taux d’exécution des dépenses d’investissement public est en moyenne de 50 % à 60% pour les ministères ou institutions. Nous avons constaté que ce taux était encore faible pour ces trois premiers mois. En ce qui concerne les investissements publics par exemple, les institutions et ministères peuvent déterminer leur taux de régulation jusqu’à 100%, mais le retard dans la réalisation des procédures comme la passation du marché constitue encore des blocages pour certains ministères. Pourtant, nous les encourageons à améliorer leur performance pour le prochain trimestre surtout au niveau des dépenses sociales », affirme Régis Andrianaivo Rakoto­manana, directeur de synthèse budgétaire auprès de la direction générale du budget.

Quant aux recettes fiscales, le taux de réalisation de recouvrement des recettes fiscales est de 23,89% et 26,32% des recettes non fiscales avec un taux moyen de réalisation recouvrement de 23,93%.

Sandra Miora Hafalianavalona