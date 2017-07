Le premier jour de l’examen du baccalauréat était ardu pour les candidats. Ils parlent de la difficulté de l’épreuve de philosophie.

Un premier jour difficile. Des candidats à l’examen du baccalauréat sortent de leur centre d’examen la tête baissée, hier matin. Les sujets de l’épreuve de philosophie n’ont pas été à leur portée, selon leur plainte. « Je n’ai pas compris la façon dont les questions ont été posées», s’est plaint Fanoela, une candidate du centre d’examen Lycée moderne Ampefiloha (LMA). Un autre a indiqué qu’il lui a été difficile de ressortir les « intérêts philosophiques », dans sa rédaction. Mahery Rafanomezana, un candidat du centre d’examen à Andoharanofotsy, précise qu’il a choisi le sujet le moins difficile. «Les deux premiers sujets ont été compliqués. J’ai choisi la troisième, celui sur la science était plus abordable», raconte-t-il.

Beaucoup de candidats ont évité de traiter le premier sujet, celui sur la politique. Les candidats ont été invités à donner leur avis sur la phrase : « l’extension abusive du pouvoir a toujours provoqué des crises ». La difficulté de ce sujet départage des professeurs de philosophie.

Raisonnement

«Les candidats devraient être capables de traiter les trois sujets. Concernant le sujet de la politique, nous en avons déjà parlé en classe. Il suffit que les élèves suivent l’actualité pour comprendre l’inconvénient et l’importance du pouvoir. C’est la réponse qu’on a attendue d’eux », indique un professeur de philosophie d’un lycée privé à Andoharanofotsy.

Léondre Ralaiarimanana, un autre professeur de philosophie, ne partage pas cet avis. « Les candidats devraient maîtriser les sujets sur la science et la réflexion philosophique. La politique, on l’aborde rarement en classe. Leur réaction est normale», explique-t-il.

Ce dernier a évoqué, également, le faible niveau d’analyse et de raisonnement des élèves. « On leur mâche tout leur travail. Par conséquent, ils sont dépourvus de la faculté de raisonnement et d’analyse. Pourtant, la philosophie nécessite un bon raisonnement », explique-t-il. Le professeur de préciser: « Sauter des classes a aussi un impact majeur sur la capacité de raisonnement. Pourtant, les écoles business, là ou les élèves en seconde passent tout de suite en terminal, prolifèrent ».

Miangaly Ralitera