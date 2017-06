Plusieurs candidats au CEPE à Antananarivo avouent être satisfaits de leur travail. Les sujets d’examen auraient été abordables.

Des parents ont attendu la fin des épreuves du CEPE, la boule au ventre, hier. « Je m’inquiète un peu. J’ai peur qu’il y ait des choses qu’il n’a pas apprises à l’école mais qui seront traitées dans les sujets d’examen », nous raconte Patty Ramahaly, mère d’un candidat, le regard fixé sur le portail du centre d’examen encore fermé. Mais le sourire que Tahiana, son fils, a affiché, dans la cour du centre d’examen, a vite effacé ses inquiétudes, quand le portail s’était ouvert. «On peut dire que les sujets d’examen ont été abordables », s’adresse-t-il à sa mère qui le serre fort dans ses bras.

Les candidats dans les centres d’examen à Antanimbari­nandriana et à Antanimena ont avoué qu’ils étaient satisfaits de leur travail. « Je crois que je ne me suis pas trompée sur mes réponses à tous les exercices en opérations», avance Claudia, une candidate. Ces candidats se seraient même amusés à traiter l’épreuve de « Tantara sy fanabeazana ary fampivelarana ny maha olo-mendrika ».

Même l’épreuve de « Problème », la bête noire de tous les candidats à chaque session du CEPE, ne les a pas trop dérangés, cette année. « La seule chose qui m’a un peu embêté concerne le parallélogramme de la dernière activité», explique l’un d’eux. Des candidats, pas nombreux, ont quand même avoué avoir eu du mal à traiter cette épreuve.

Meilleur résultat

Des enseignants de cette classe d’examen ont, pourtant, soulevé que les sujets d’examen ont exigé une réflexion de la part des candidats. « Les sujets sont inclus dans le programme, mais les questions ont été posées autrement. Par exemple, si auparavant, en connaissances usuelles, il a été demandé aux candidats de mettre les légendes et de donner le slogan du schéma, cette fois-ci, le slogan est donné, c’est le candidat qui imagine le schéma qui doit accompagner ce slogan. Ce n’est pas difficile, il suffit de lire attentivement le sujet », explique une enseignante d’une école primaire publique. Une autre de préciser que « Il est normal que ces élèves aient trouvé les sujets à leur niveau. On a traité plusieurs fois des sujets types, depuis le début de l’année scolaire ».

Il est ainsi probable que le taux de réussite à l’examen du CEPE augmente cette année, après les faibles taux de réussite des sessions précédentes et le résultat d’une étude sur l’éducation menée par la Banque Mondiale.

Double résultat

Les résultats de l’examen du CEPE et du CEPE 6ème sortiront au même moment, cette année, à la fin de cette semaine. Les corrections commenceront, ce jour, et la transcription des notes s’effectuera dès demain.

Miangaly Ralitera