Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique applique des mesures en vue du bon déroulement des préparatifs du baccalauréat.

Procédure rigoureuse pour éviter les bavures comme celles qui se sont produites au cours de la session 2016. Le ministère joue la carte du bon gestionnaire sur toute la ligne. Il assure ne vouloir tolérer aucune faille et somme déjà les candidats à respecter le calendrier d’inscription dont la clôture est fixée au 31 mars à 18 heures suivant l’arrêté n°017/2017-Mesupres du 4 janvier.

« Nous n’acceptons aucune dérogation », a précisé Jeannot Beanjara, chef de service d’appui au baccalauréat.

D’après les informations recueillies auprès de la direction de l’office du baccalauréat, les inscrits tournent autour de 53 000 candidats, ce qui représente une légère baisse par rapport à ceux de l’année précédente au cours de la même période.

Le calendrier des examens reste inchangé. Les compositions de l’enseignement général et la première série de l’enseignement technique se dérouleront du 24 au 28 juillet. Les épreuves de la deuxième série auront lieu du 31 juillet au 3 août. En ce qui concerne les frais, les candidats d’écoles doivent payer 15 000 Ar contre 50 000 Ar pour les candidats libres et 100 000 Ar pour les étrangers.

Isolement

Cette année, le ministère change un peu les procédures de conception de sujets. Il a adressé une demande à l’endroit de 114 lycées tant publics que privés et les propositions effectuées par l’Équipe pédagogique de l’établissement (EPE) ou l’Équipe pédagogique inter-établissement (EPIE) doivent se conformer aux notes circulaires relatives aux examens du baccalauréat du ministère de l’Éducation nationale. « Le choix des sujets se procèdera durant la quarantaine par trois enseignants par matière contre un pour la langue vivante et un pour l’éducation physique et sportive qui se chargera de la théorie. Les critères se basent sur l’état de santé, une ancienneté de dix ans dans l’enseignement en terminale et le statut de professeur titulaire de la matière », a expliqué Dieudonné Razafi­mahatratra, directeur de l’Enseignement supérieur public et privé. Les enseignants sélectionnés pour le conclave signeront une lettre d’engagement pour témoigner de leur bonne foi et en cas de fuite de sujet – qu’aucun enseignant ne souhaite – la faute leur incombe.

Farah Raharijaona