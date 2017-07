Le climat ne sera pas clément pour les candidats de l’examen du BEPC à Antananarivo. Ils feront face au froid et au crachin, selon la prévision du service de la Prévision météorologique à Ampandrianomby. « Le temps s’améliorera demain (ndlr : ce jour) et mardi matin. Le crachin s’interrompra. Mardi après-midi, il reprendra à cause du régime d’alizé », explique Solohary Tody, prévisionniste, joint au téléphone hier. « La minimale prévue est de 13°C, tandis que la maximale est de 20°C », ajout-t-il.

Les candidats devront ainsi faire attention à leur alimentation et leur habillement, avec ce froid. « Il faudra éviter les aliments difficiles à digérer. C’est mieux de ne consommer que des aliments et boissons chauds. Il est nécessaire de porter des vêtements chauds », recommande le Dr Hervé Rabeson, chef de service médical de la CUA. Il déconseille, également, aux candidats de veiller tard, durant l’examen.

L’examen du BEPC débute ce matin. Il s’achèvera mercredi après-midi, pour les candidats de l’option B, et jeudi matin, pour ceux de l’option A, qui auront le choix entre l’épreuve d’Anglais, d’Espagnol ou d’Allemand.

M. R.