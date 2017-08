La consultation des résultats de baccalauréat était une rude épreuve. Certains ne sont pas arrivés à vérifier leur nom, hier soir.

Inaccessible. L’accès aux résultats d’examen du baccalauréat étaitdifficile. Des candidats n’étaient pas encore certains de leur admission ou non au baccalauréat, hier, soir. «Les messages des opérateurs téléphoniques ont indiqué que ma sœur n’était pas admise à l’examen. Dans un journal spécial, on a vu son nom. Dans un autre, son nom n’y figure pas. Nous ne savons plus qui croire », raconte Mamy Randriana-rivony, hier.

Dans des centres d’examen où sont affichés les noms des admis, comme au lycée Jean Joseph Rabearivelo (LJJR) à Analakely, des éléments des Forces de l’ordre étaient présents pour sécuriser la consultation des affichages. On entre par vague de trente personnes. « C’est pour éviter la démolition des infrastructures scolaires, comme ce qui s’est présenté l’an dernier, que cette décision a été prise», relate une source auprès de cet établissement.

Business

Rina Ranaivosoa, un père de famille qui est venu au LJJR pour vérifier les noms de ses enfants, est rentré bredouille. On l’a vite expulsé du lieu. On n’avait que cinq minutes pour vérifier les numéros et les noms. Ce temps écoulé, on sort ! Seule option pour cet homme de vérifier les noms de ses enfants, c’est d’acheter le journal spécial. Dans les autres centres d’examen, il lui était incertain de voir les résultats. On a commencé à déchirer les affichages. La tension est montée car la sortie des résultats a pris du retard. Ils étaient attendus depuis le matin, ils n’ont été affichés que vers 10 heures au lycée moderne Ampefiloha et vers midi dans d’autres centres d’examen comme à Andoharanofotsy.

Par ailleurs, la publication des résultats constitue un vrai business. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont plaints de la soustraction abusive de crédits. « Nous avons envoyé le code, on a déduit 500 ariary sans le message de confirmation en retour. En tout, j’ai épuisé 5 000 ariary pour avoir le résultat», s’est plainte Oméga Ravakiniaina. Le journal spécial a été vendu jusqu’à 4 000 ariary, le double du prix réel, hier après-midi. « Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique devrait utiliser la nouvelle technologie pour faciliter l’accès aux résultats du baccalauréat », sollicitent des parents d’élève. Le Dr Olivier Rakotoarison, directeur des examens nationaux a souligné que cette procédure nécessite des accords. Il précise, par ailleurs, que seuls les résultats affichés dans les centres d’examen restent fiables.

Mention assez bien pour la benjamine

Mioty Fitahiana Faniah, la benjamine des candidats au baccalauréat, a réussi le baccalauréat série A2 avec la mention Assez Bien. À 12 ans, elle se présentera une seconde fois à cet examen à la session suivante, pour tenter d’empocher le baccalauréat série D. Elle rêve de devenir pédiatre. Le doyen, Victor Ranaivosolo, un homme âgé de 74 ans qui s’est présenté à la série D, a malheureusement échoué. Il tente de soigner son Alzheimer en participant à cet examen.

Miangaly Ralitera