Comme au Cepe, les résultats du Bepc à Antananarivo ne sont pas fameux cette année. Presque la moitié des candidats ne sont pas admis.

Les cris de joie et les larmes se sont mêlés dans les lycées publics d’Antananarivo Renivohitra, hier. Les émotions fortes ont été décrites sur les visages des candidats au Bepc de cette année, après avoir consulté les résultats affichés. Presque la moitié des candidats n’ont pas réussi. Une baisse du taux de réussite a été constatée au niveau de la circonscription scolaire d’Antananarivo Renivohitra. Si le taux de réussite a atteint les 52% l’année dernière, cela s’est dégradé à 48,4%, cette année. Ce taux de réussite s’explique par la problématique des sujets d’examen. D’après Paul Rabary, ministre de l’Éducation nationale, « ce n’est pas à partir du résultat des examens qu’on peut mesurer l’intelligence des élèves mais c’est la perspicacité des élèves qui compte. Même si le taux de réussite a baissé, l’important est d’identifier les élèves qui possèdent des potentiels, de l’intelligence et qui méritent d’aller au lycée. Ce n’est pas le pourcentage qui compte». Ramasy Hary Rakotozafy, chef Cisco d’Antananarivo Renivohitra, partage également cet avis.

Concentration

D’autres parents remarquent aussi la baisse de niveau des élèves de la génération actuelle. «Il ne faut pas que les élèves se confient à la chance. Il s’agit de prouver leur capacité suite aux études effectuées durant une année. Il est normal que les résultats baissent, la plupart des jeunes élèves d’aujourd’hui ne se concentrent plus vraiment aux études.», explique Hantanirina Rakotoarisoa, mère de famille.

Interdiction

ll est actuellement interdit d’effectuer des révisions générales et des cours préparatoires dans les établissements scolaires publics, selon Paul Rabary, ministre de l’Éducation nationale, hier. «Le niveau des élèves baisse à cause des répétitions des sujets types dans les cours. C’est la raison pour laquelle, ils n’apprennent plus leur leçon et préfèrent s’appuyer sur ces sujets types. Les enseignants voient les écoles publiques comme un bâtiment pour exercer leur business et profitent de ces élèves», explique t-il.

Mamisoa Antonia