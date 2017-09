Les réactions en réponse à la tenue probable d’un référendum s’enchaînent. La plupart contestent un report de la présidentielle.

Quand ? L’existence de discussions sur une révision de la Consti­tution est au centre des débats. Entre circonspection et rejet, la question que tous se posent est quand se tiendra le référendum constitutionnel. Une levée de bouclier contre l’éventualité que le projet puisse entraîner un report de la présidentielle, prévue en 2018, s’organise.

Dans une déclaration conjointe datée du 12 septembre, les organisations de la société civile (OSC) que sont le SEFAFI, le GEN, le KMF-CNOE, le CDE, MAMIMAD, CRAB et l’association Mamiko ny taniko soutiennent à l’unisson que vouloir réviser la Constitution à la hâte, avant les élections prévues en 2018, est inopportun. Pour ces entités, les impératifs constitutionnels et légaux pour la révision de la Loi fondamentale et la tenue d’un scrutin ne laissent pas assez de temps à un large débat démocratique sur les changements envisagés.

La Constitution prévoit qu’elle ne peut être révisée ou changée que par le biais d’un référendum. Et encore, il faut que le projet ou la proposition de révision ou de changement soit préalablement approuvé par les ¾ des membres de chaque Chambre parlementaire. Les signataires de la missive du 12 septembre estiment que le motif, entendu jusqu’ici pour engager le processus constitutionnel, semble servir l’intérêt particulier du Président, et non pas l’intérêt général.

L’un des points qui pourraient être révisés en cas de retouche de la Constitution serait la démission préalable du Président candidat à sa succession. Parmi les arguments soutenus par les OSC, il y aussi le fait que le pays ne peut pas se permettre un scrutin aussi coûteux dans un délai si court, avec comme seul et inacceptable résultat, le report des élections prévues pour 2018.

Campagnes médiatiques

Questionné par la presse, en marge d’une cérémonie de signature de convention hier à Ampandrianomby, Robert Yamate, ambassadeur des États-Unis, a également réagi sur l’éventualité d’une révision de la Consti­tution. Se gardant de remettre en cause les discussions qui se dérouleraient en coulisse, le diplomate s’est interrogé sur le moment où se tiendrait le référendum, et son impact sur le ou les scrutins qui devront se tenir en 2018.

« Ma seule préoccupation concerne le moment où se fera cette révision, car nous savons qu’il y a déjà une élection prévue en 2018. S’il y a un référendum, quelles seront les conséquences sur le scrutin qui devra se tenir l’année prochaine ? », a déclaré l’ambassadeur américain. Il ajoute, par ailleurs, que le pouvoir ne devrait pas remettre en cause l’importance de l’élection déjà annoncée pour l’année prochaine.

À l’instar de la Commis­sion électorale nationale indépendante (Ceni), l’ensemble de la communauté internationale s’accorde sur le fait que la présidentielle devra se tenir en 2018. Les diplomates parlent d’une même voix en recommandant que ce scrutin soit ouvert à tous et soit transparent. Il est alors probable que les questionnements de Robert Yamate soient partagés par ses pairs au sein du corps diplomatique.

À écouter la campagne médiatique menée par certains députés partisans du pouvoir durant cette semaine, toutefois, il semble probable qu’un projet de révision de la Constitution, soumis par le pouvoir Exécutif au Parlement, obtienne aisément la majorité des ¾ requis. Le passage comme une lettre à la poste de plusieurs textes importants à l’Assem­blée nationale et au Sénat amène à penser que, qu’importe ses initiatives, le pouvoir parvien­dra aisément à convaincre les élus à l’adopter.

Des parlementaires qui, durant la Transition, étaient au front pour faire voter contre vents et marées l’actuelle Constitution, se muent aujourd’hui en féroces détracteurs du texte et du processus de son adoption. En 2010 pourtant, aucun des hauts parleurs actuels, dépositaires de confortables sièges au sein de l’administration transitoire, n’avaient rien à redire sur les lacunes de l’organisation du référendum.

Garry Fabrice Ranaivoson