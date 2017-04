Que de monde ! Le public de la ville des Mille toujours festif a répondu présent aux rendez-vous pour les divers concerts enjoués qui ont envahi la capitale.

Du Coliseum Antsonjombe au Stade Alarobia, en passant par le Stade Bevalala, le Stade Annexe Mahamasina, le Stade des XV Makis Andohatapenaka au Stade d’Antanimenakely, le public en a vu de toutes les couleurs, cette année, en ce qui concerne les fameux concerts du lundi de Pâques. Proposant des styles variés ainsi qu’une ambiance pour tous les goûts, allant du rythme tropical au r’n’b en passant par le reggae, la soul music et tant d’autres encore, il y en a eu pour tous les goûts.

Le grand concert intitulé Lundi de Pâques Bomba Be, co-organisé par Wawa Production et BM Production, s’est particulièrement démarqué. Il a, en effet, rassemblé une véritable marée humaine au Coliseum Antsonjombe. Dès le milieu de la matinée, une fois les portes d’entrée ouvertes, une foule massive entame la queue pour assister à la fête tant attendue. À l’affiche, Wawa, Barinjaka, Black Nadia, Khélène, Shyn, Big MJ sans oublier les invités, à savoir le trio féminin Ajah’reo et Martiora Freedom. En première partie, Martiora Freedom, Khélène et Big MJ ont offert les meilleurs d’eux-mêmes à travers leurs répertoires respectifs que le public a repris en chœur.

À chaque morceau, l’assistance partage sa complicité et son soutien par des gestes et des mouvements quelquefois incontrôlés, tant la tension était à son comble. Vers 12 h45, Barinjaka a fait son entrée sous de forts applaudissements. À mentionner que ses quatre danseurs ont agencé des séries de démonstrations en acrobatie, agrémentées de roulades bien maîtrisées. De quoi satisfaire les fans du chanteur ! S’ensuivent les prestations endiablées de Black Nadia avec son fameux coupé-décalé mixé au reggae et au tsapiky, ainsi que celles de Shyn et son R’n’b, représentatif de Toamasina.

Pièce maîtresse de ce concert au Coliseum Antsonjombe, Wawa entame une entrée tonitruante avec la chanson « Manonga l’escalier » suivi par « Zaho handeha ». Constamment en super forme, il a réalisé là, un nouveau succès, débordant de cette énergie et de ce dynamisme qui lui sont propres.

Course folle de Dadi Love

Avec quatre concerts à son actif, Dadi Love s’est affiché comme la coqueluche des organisateurs événementiels pour ces festivités du lundi de Pâques. Du Stade de Bevalala, au Stade Annexe Mahamasina, en passant par le Stade Alarobia et le Stade Antanimenakely, Dadi Love est celui qui a fait la course folle dans la capitale durant la journée d’hier. La rançon de la gloire pour celui qui s’est démarqué comme étant l’une des grandes révélations de l’année 2016 et qui continue à conquérir la scène. Avec son fameux « Tsy atakaloko », mais aussi « Ameza facture » et « Ataoko sonia », il a fait danser grands et petits dans les quatre coins de la capitale. Journée enjouée et festive, le lundi de Pâques a, une fois encore, enivré les fêtards de la ville des Mille, cette année, avec sa flopée de manifestations.

Jean Paul Lucien – Andry Patrick Rakotondrazaka