Après le salon Expo­finance, voilà une autre sur la microfinance, les banques et les assurances. Cette manifestation économique ouvrira ses portes aujourd’hui à Mahamasina. « Le premier est plutôt un évènement corporate, tandis que le nôtre ciblera le grand public. L’objectif reste toujours dans la vulgarisation des services financiers et bancaires à Madagascar afin de contribuer à l’augmentation du taux de bancarisation du pays », a déclaré lundi Dera Andrianirina, chef de projet du salon de la microfinance, des banques et des assurances (S’MBA) lors d’une rencontre avec la presse à Ambatonakanga.

À Madagascar, le taux de bancarisation reste encore très faible. Les données officielles disponibles parlent de 5%. Des institutions et établissements se spécialisant dans les services de mobile banking ou encore de transfert d’argent rejoindront le rang des autres

institutions financières lors de cet évènement. « La priorité pour nous est l’inclusion financière », annonce pour sa part Mahanina Rako­to­niaina d’Airtel Madagascar.

Lova Rafidiarisoa