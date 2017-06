Pour la première fois, un salon de la médecine et du bien-être se tiendra du 6 au 8 juillet au parvis de l’Hôtel de ville. Il est initié par Kis Madagascar. Cette première édition vise à offrir à la population des dépistages, des consultations et des conseils gratuits et donne une opportunité aux parties prenantes de contribuer aux missions sociales.

«Les plus vulnérables retrou-veront le sourire et l’espoir d’être guéris. Pour l’instant, le salon aura lieu dans la capitale mais il se produira incessamment dans les régions», a soutenu Herisata Zoniaina Rajaonisaona, directeur général de Kis Madagascar, hier à Mahamasina.

Les participants, issus de diverses disciplines, proposeront plusieurs prestations dont des consultations spécialisées en ophtalmologie, en ORL, des dépistages du diabète, des maladies et infections sexuellement transmissibles, de la malnutrition, du cancer de l’utérus, du don de sang, des séances de circoncision collective… En exploitant les nouvelles technologies, des exposants démontreront aussi les progrès dans la médecine à distance.

Farah Raharijaona