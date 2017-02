Rendez-vous artistique éclectique reflétant une ferme solidarité. Le « Festival Kolontsaina Anaty Elakelatrano » a animé le quartier de la Cité Médecine à Andrefan’Ambohijanahary.

Tout un week-end en ode à la créativité d’une jeunesse qui souhaite faire valoir son art et son talent. C’est ce qui s’est tenu du côté d’Andrefan’Ambohijanahary au sein de la Cité Médecine, les 25 et 26 février pour la troisième édition du « Festival Kolontsaina Anaty Elakelatrano ». Dotée d’humilité, de modestie et d’un élan de solidarité, près d’une trentaine de groupes, d’artistes et d’acteurs de la scène culturelle de tous âges se sont retrouvés sur les lieux.

Depuis les 67ha à Ampandrana, « Festival Kolontsaina Anaty Elakelatrano» s’affiche comme une plateforme inédite et de proximité auprès du public, pour promouvoir la culture sous toutes ses formes. Accordant principalement une grande place en son sein aux jeunes artistes, le festival apporte une visibilité sur ces talents et ces disciplines artistiques qui reflètent principalement la jeunesse malgache actuelle.

Laissant la part belle à l’art urbain en général, la programmation du festival s’est ainsi garnie de musique, de danse, de slam et d’illustrations en art pictural sur les murs de la cité. Des activités de « Wall painting », d’art plastique conjuguant sculpture et récupération, ont animé les matinées de cet événement. Il en est de même pour les prestations artistiques tenues sur la scène du festival pendant l’après midi, suivies de projection de films, le soir.

Un projet environnemental

D’après l’initiative de quelques artistes passionnés, entre autres le jeune cinéaste Ludovic Randriamanantsoa, l’illustratrice Hanta Navalona Razafimanantsoa et Ony Andriamarofara Andriamasi-noro, le festival a tenu à se démarquer à travers une thématique bien précise, pour sa troisième édition. Son intitulé « La préservation de l’environnement à travers l’art, pour prévoir la sècheresse de la terre », entend parler par la même occasion, de la sècheresse culturelle, politique, éducative, économique et sociale.

« À travers cet événement, on tient à manifester notre opinion, car en tant qu’habitant de la ville, on sent le besoin de faire des activités pour la jeunesse de nos quartiers. Or les lieux et les infrastructures disparaissent pour faire place aux constructions sauvages, on investit alors les ruelles en les égayant d’œuvres d’art, pour conscientiser le public », souligne Hanta Navalona Razafimanantsoa dit Sleeping Pop.

Cette année, le « Festival Kolontsaina Anaty Elakelatrano» a ainsi vu la participation d’une nouvelle génération d’artistes, notamment le collectif Mada Faka au graffiti, Maintso Nation pour le genre de musique rap, Mahadomelina pour la part de musique rock, Fishy Blues jouant du Blues, le jeune et talentueux batteur Andy Razafindrazaka, ainsi que les jeunes du collectif Gasy Bulles et de l’association Tantsary au « Wall painting», dont le jeune prodige Heri Shinato. L’humoriste Andry Barhone était aussi de la fête à l’animation, ainsi que des slammeurs comme Haingo Mistik et Na Hassi. En soirée, les projections de films-courts ont sublimé les lieux donnant déjà un avant goût d’un autre festival, réservé à cette occasion.

Andry Patrick Rakotondrazaka