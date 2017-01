C’est un véritable retour aux sources sur fond d’épopée mélodieuse, empreinte de fraternité. Ainsi, Silo a une fois de plus, envoûté son auditoire, vendredi.

Que de bonheur pour une soirée de « Vendredi 13». Pour cet artiste émérite et ingénieux qu’est Silo Andrianandraina ou Silo, un concert exceptionnel a toujours été de mise, à cette date fatidique pour certains, mais exceptionnelle pour lui. Dans la soirée du vendredi, comme à son accoutumée, la grande famille de la musique qui l’a toujours entouré depuis ses débuts, ses inconditionnels et le public mélomane, ont tous joui à nouveau, du talent intemporel de Silo. Un début d’année fracassant pour le chanteur, par le biais de ce concert avec lequel il rempile avec son fameux « Vendredi 13 », du côté d’Ampasanimalo.

Dans la pure tradition des séries de concerts qu’il donne, en cette date bien précise, Silo a retrouvé les mélomanes noctambules de la Ville des Mille dans un cadre inédit où ils sont venus en masse. C’est dans un Is’Art Galerie plein comme un œuf que Silo a quasiment enivré le public de sa musique, le temps d’un rendez-vous haut en couleurs.

Ému, ivre de joie et d’allégresse, Silo, bien apprécié de ses fans pour son humilité, débute vers 20 heures, un concert qui marquera fortement ses fans.

« C’est toujours aussi incroyable de vous voir et de partager un tel instant avec vous. C’est un moment privilégié aussi bien pour moi que pour vous, et ensemble, nous allons le rendre inoubliable », lance-t-il au public tout en entamant son spectacle. À l’affiche, il a été annoncé qu’à l’occasion, Silo sera accompagné de ses amis. Ses fans ne pouvaient en espérer plus, car de surprise en surprise, ce concert du « Vendredi 13 », a transcendé le public de cet antre de l’art contemporain qu’est l’Is’Art Galerie.

Nostalgique

Débutant la soirée en solo, armé de ses divers instruments, allant du clavier à la basse et à sa guitare électrique, Silo jalonne l’instant de nostalgie, en chantant ses compositions les plus mythiques depuis « Rahoraho » à « Embona » en passant par « Tina », « Savolaina » et l’envoûtante « Alohan’ny hatory ». Au fur et à mesure que le temps passe, une liesse populaire se crée alors, et l’engouement de chacun à se délecter en musique avec Silo, le temps de cette soirée, n’en est que grandissante.

Depuis toujours, cette date est synonyme de fraternité musicale pour l’artiste et ses pairs. Ainsi à travers un genre de bœuf improvisé, ils se relayèrent sur scène pour accompagner Silo, entre autres, l’illustre bassiste Rolf Razafindrakoto qui le rejoignit avec Cédrick Ratovoarison à la batterie pour « Harmonizontal », de même pour le morceau « Ovaina jery » du projet Elektradam de Silo. On y retrouva aussi les musiciens comme BM Souljah, Nicomad, Bim, Harty Andriambelo et le beat-boxeur Tsiry Kely Panda. S’affirmant comme un musicien vraiment à part, tout au long de sa carrière, depuis « Simple defiance of fancy » ou SDF à aujourd’hui, l’artiste aux multiples talents et multi-instrumentiste qu’est Silo, a su se forger une légende dans le cosmos musical malgache, voire au-delà.

Andry Patrick Rakotondrazaka