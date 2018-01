Exceptionnel, voire quasiment historique aussi bien pour l’artiste lui-même que ses inconditionnels. Rossy promet réjouissance pour ses 30 ans de scène.

Un moment de grâce, autrement dit la consécration de trois décennies de musique. C’est ce que cet artiste émérite de la Grande île qu’est Rossy, de son vrai nom Paul Bert Rahasimanana, proposera prochainement au grand public fêtard de la capitale.

Rendez-vous est ainsi donné le 11 février au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina à partir de 15h, pour un concert inédit et exclusif de sa part. Célébrant 30 ans de musique, de festivités, de communion musicale, mais par dessus tout 30 ans de liesse populaire aux rythmes de son fameux « Tapôlaka glady ».

C’est ce que Rossy et sa troupe présenteront à l’occasion de ce concert qui s’annonce historique. En trois décennies, Rossy a parcouru autant la scène nationale qu’internationale, galvanisant le public avec les mélodies de son accordéon, ce 11 février marque les premiers pas de Rossy au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina, où il se mettra enfin, exclusivement, en scène pour la toute première fois.

« C’est un véritable plaisir pour nous, que de pouvoir enfin convier le public et nos fans de toujours à nous rejoindre dans cet antre de la fête de la capitale. Ce concert sera donc un moment unique où l’on chantera à pleins poumons cet amour réciproque que j’ai pour le public» souligne Rossy.

Nostalgique et euphorique

Ceci étant, il connaît parfaitement les lieux, là où il a d’ailleurs déjà animé les mythiques concerts de Jean-Jacques Goldman et de Patrick Bruel lors de leur passage à Madagascar.

Chanteur et musicien émérite, excellent aussi bien à la guitare qu’à la flûte, mais surtout à l’accordéon, son instrument fétiche, Rossy s’est toujours proclamé comme le « fouteur d’ambiance » par excellence. Promettant un concert tout à son image, sobrement intitulé « Hafatra», titre de sa mythique ballade romantique, Rossy sera dans ce concert au Palais des Sports et de la Culture, à la fois nostalgique et et euphorique.

Le fait est que Rossy n’y ira pas de main morte pour transcender le public à l’occasion. Tenant à marquer d’une pierre blanche cette grande première sur la scène du palais, il s’est ainsi entouré de Mi’Ritsoka Production pour l’organisation de ce concert, qui assurera une sonorisation explosive pour sublimer cette grande fête.

En outre, ce sera aussi l’occasion pour toute la scène artistique de témoigner sa solidarité et sa fraternité envers Rossy. Plusieurs artistes, musiciens et chanteurs, tous de proches collaborateurs et amis de longue date de Rossy seront aussi de la partie. De « Ikalasoa» à « Avelao ho avy » en passant par « Mba mihetsiketseha»,

« Lehibe ny ankizy», « Aoira», « Iaô! », « Bal kabosy» et « Mbola ho avy », ce sont autant de tubes intemporels qui respirent à plein nez ce folklore de la société malgache .

Entre le « vakon-drazana», le « sôva » et le « hira gasy », le tout, sublimé d’une musicalité contemporaine également, Rossy, fidèle à lui-même, enivrera le Palais des Sports et de la Culture Mahamasina.

Andry Patrick Rakotondrazaka