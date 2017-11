Une épopée musicale à travers les âges qui promet d’émerveiller les mélomanes de toutes les générations, « Rima sy mozika » fédère des artistes talentueux à la voix intemporelle.

Un rendez-vous inédit et exclusif, se voit su-blimé des douces mélodies du « Bà gasy» et du « Kalon’ny fahiny», ainsi que d’une bonne dose de nostalgie et de poésie.

« Rima sy mozika » est à découvrir sur la scène du CCESCA Antanimena, le 26 novembre à 15h30. C’est un moment mélodieux initié par Gasy Events qui s’annonce également très convivial et prometteur d’une bonne ambiance chaleureuse, à travers une mise en scène exceptionnelle.

Gothlieb, Luc, Salomon, Zozo, Lily et Lilie, accompagnés de leurs musiciens s’y illustreront dans leurs plus beaux apparats pour faire revivre les chansons des années 50 aux années 2000. Laissant la part belle aux émotions du public mélomane qui aura le privilège d’y assister, « Rima sy mozika », comme l’indique son intitulé, aura la particularité de conjuguer mélodieusement musique et littérature au-devant de la scène.

À l’occasion, le concert embarquera le public pour un voyage musical à travers le temps, porté par cette thématique intemporelle du « Patriotisme » propre à ces chansons d’antan, dites

« Kalon’ny fahiny ». Au-delà d’un public nostalgique, le concert s’ouvre aussi à un public de tous âges, chez qui les artistes à l’affiche éveilleront un esprit patriotique et romantique à la fois.

Le temps d’une après-midi, ces genres musicaux, d’une qualité inégalable qu’est le « Bà gasy », propre à l’identité culturelle et artistique des Hauts-plateaux, sera ravivé à travers le talent de cette belle brochette d’artistes. En outre, la poésie y occupera aussi une grande place, notamment grâce à la contribution de trois poètes dotés de belles plumes, à savoir, Elisoa Andrandraina, Ankoay Mikolo Hasina et Hanitry Ny Aina qui se relayeront sur scène pour sublimer de leurs poésies chaque interlude, ainsi qu’à l’introduction de chaque histoire narrée à travers le répertoire du concert.

« De cet amour qu’on a pour notre mère patrie, en passant par ces diverses péripéties du quotidien qui font que l’on s’attache à cette terre de nos ancêtres, jusqu’à cet amour qu’on ressent pour autrui, ce sont autant d’histoires, à travers ces quelques thématiques que l’on chantera sur scène », confie Zozo. Par ailleurs, « Rima sy mozika » se verra également embelli d’une mise en scène unique en son genre.

Le passage de chaque artiste s’apparentera à une véritable saynète musicale, le concert s’affichera telle une pièce de théâtre à part entière. « C’est un événement inédit qui promet d’enchanter grands et petits que l’on proposera au public, à l’occasion. Un concert qui va, sans aucun doute, émouvoir l’auditoire », souligne Liva Ramanan-dratosoa de Gasy Events. « Rima sy mozika » proposera un répertoire populaire au public avec des chansons représentatives du folklore malgache à l’honneur.

Andry Patrick Rakotondrazaka