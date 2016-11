Festif et resplendissant de fraternité du début jusqu’à la fin, le « Nosy Be Jazz Festival » a ravi le public et ses festivaliers durant tout un week-end.

Avec une première édition à la fois modeste et prestigieuse, le « Nosy Be Jazz Festival » s’est affirmé comme une curieuse découverte artistique et musicale qui a égayé l’ile aux parfums tout au long du week-end. En effet, du 28 au 31 octobre, le jazz s’est mis en avant sur la scène culturelle locale grâce au comité d’organisation du festival, composé de l’opérateur touristique Za Tours et de la maison de production Sunny Live Music, sise à Paris.

Le festival s’est ainsi clôturé dans l’euphorie et la bonne humeur du public local, dans la soirée du lundi, sur la scène du Libertalia Green Park, avec tous les artistes de jazz à son affiche et des artistes folkloriques locaux. C’est donc un rendez-vous inédit à Nosy Be, une ile qui est d’ores et déjà réputée comme étant un haut lieu culturel à part entière, forte d’une programmation bien garnie en termes de fêtes et de festivals en tous genres. Le « Nosy Be Jazz Festival » s’est illustré comme un ovni qui a tout de suite trouvé son envol auprès du public amateur de jazz local et des mélomanes de divers horizons.

Un jazz jovial

« Trois jours de bonheur, de partage et de découvertes, se sont offerts à nous, et on en est ravis. Ce n’était pas une mince affaire certes, mais nous y sommes arrivés et sommes grandement satisfaits de l’accueil du public. Plusieurs points sont effectivement à retenir, et on espère grandir au fil des ans avec ce festival », confie Niry Ravelojaona, président du comité d’organisation du festival, avant le début même du concert.

Un fédérateur de talent, « Nosy Be Jazz Festival » s’est plu à conjuguer sur sa scène le folklore local et le jazz dans toute sa splendeur, le temps d’une soirée au Libertalia Green Park. Des artistes de renom de la localité ont donc ouvert les festivités, à savoir Benet Marovany, la troupe de Be Manamby, la Fanfare de Nosy Be et le groupe Judy de Nosy Komba pour faire danser le public et illustrer cette ouverture du festival.

Pour les jazzmen originaires de la capitale et de l’étranger, c’était un véritable défi à relever et un exploit réussi pour ces derniers.

« C’était une aubaine pour nous et une expérience enrichissante aussi. Le public de Nosy Be est plus connu pour son folklore que pour son appréciation du jazz, du coup il nous fallait donner le meilleur de nous-mêmes pour les fédérer à notre musique, et cela a forgé notre caractère », confie Harris Mananjara, l’un des pianistes du Jazz Club du Cercle Germano-Malgache (CGM) à l’affiche.

Andry Patrick Rakotondrazaka