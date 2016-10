Un événement festif de plus qui s’ajoute à la programmation culturelle déjà bien garnie de la ville de Nosy Be. Le « Nosy Be Jazz Festival » et sa ribambelle d’artistes s’élancent.

Chaleureux et convivial, tout en resplendissant de fraternité et d’enthousiasme de la part de la joyeuse bande de jazzmen qui composent son affiche, le concert d’ouverture du « Nosy Be Jazz Festial » a surpris le public qui s’est joint à lui, hier après-midi, dans le centre de Hell Ville. Comme prévu, c’est devant le fameux L’Oasis que le festival a convié le public aux festivités, pour redécouvrir autrement l’un des genres musicaux les plus populaires de la planète, le jazz.

Mettant un point d’honneur à conjuguer musique et tourisme, « Nosy Be Jazz Festival » organisé par

l’opérateur touristique Za Tours, en collaboration avec la maison de production Sunny Live Music, basée à Paris, a surtout attiré un public en quête de découvertes culturelles. Comme l’avaient prédit les organisateurs, ils sont majoritairement des touristes et des représentants de la diaspora étrangère locale, à s’être

retrouvés devant la scène.

Ceci étant, fort de son folklore intemporel, le jazz n’a pas manqué de rameuter un public plus large autour de la scène, entre autres les jeunes écoliers et les mélomanes de tous horizons. Comme le concert d’ouverture était gratuit, c’était l’occasion pour « Nosy Be Jazz Festival » de faire étalage des talents qui le composent, ainsi que de présenter ses invites internationaux, le trompettiste Stéphane Belmondo et le pianiste Jacky Terrasson.

Solidaire

Le festival est tout à l’image de ses artistes, dotés d’énergie, de fraîcheur et d’audace. Il prône une ouverture d’esprit sans borne quant à la culture en général, notamment par rapport à celle de la localité de Nosy Be dont il s’imprègne. « Je suis particulièrement surpris de l’enthousiasme dont font preuve les organisateurs et les festivaliers par rapport à cet événement. En tant que jazzman, c’est un véritable dépaysement musical que je suis en train de vivre et ce sera un plaisir pour moi de jouer et de partager la scène avec tous les artistes locaux », confie Jacky Terrasson.

Les jeunes chanteuses de Wadra de l’association ont ouvert le bal dans la pure tradition des événements culturels locaux et le pianiste Jacky Terrasson, porté par cette convivialité propre au festival, ne s’est pas privé de cet instant pour jouer de son piano, accompagnant les jeunes femmes et surprenant l’auditoire. Les jeunes musiciens du Jazz Club CGM ont par la suite assuré le spectacle, notamment en partageant la scène avec les passionnés de jazz locaux, Adriana qui a interprété Alicia Keys et le guitariste Benet qui s’est illustré comme le D-Gary local.

Le fameux Joel Rabesolo, quant à lui, reste le grand absent du festival puisqu’à la dernière seconde, il n’a pas pu revenir au pays suite à des quiproquos administratifs. Qu’à cela ne tienne, Malagasy Guitar Masters continue en duo et, Chrysanto et Teta ont assuré le spectacle avec leurs mélodies du terroir. Annoncée et très attendue, Lalatiana amplement profité de ses retrouvailles avec le public malgache. Le duo fraternel Jacky Terrasson et Stéphane Belmondo ont clôturé le concert d’ouverture en exposant à deux, leur personnalité musicale propre entre blues et gospel, le tout teinté de jazz. A l’instar des divers festivals qui ont eu lieu à Nosy Be, la fête a continué tout au long de la nuit entre les amateurs de jazz et le public.

Andry Patrick Rakotondrazaka