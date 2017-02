Fière et impatiente de retrouver ses fans de toujours, Nanie réserve de belles surprises pour la célébration d’un quart de siècle de carrière. La chanteuse est fin prête pour ce rendez-vous.

Un concert qui s’annonce prestigieux et mélodieux, tout en resplendissant comme toujours de la personnalité humble et conviviale de la chanteuse elle-même. C’est ainsi que s’illustreront les retrouvailles entre Nanie et ses inconditionnels sur la scène du Carlton Anosy, ce 5 février à 15h. Un moment que la chanteuse elle-même, qui intensifie d’ores et déjà ses répétitions en vue de ce concert inédit, a hâte de partager avec le public.

Sobrement intitulé « Toy ilay voalohany foana », à l’occasion, Nanie se plaira à emprunter de nostalgie tout ceux qui se joindront à elle. En vingt-cinq ans de carrière, qu’elle célèbre fièrement durant son passage au pays, Nanie est restée la même, toujours aussi chaleureuse et proche de ses fans. Et comme à ses débuts, le concert au Carlton s’annonce comme orné de douceur et de mélodies à son image.

« Je suis contente de revenir et reconnaissante de l’opportunité que les organisateurs m’accordent de pouvoir chanter de nouveau au pays. Comme l’indique l’intitulé du concert, on vivra ensemble ce moment mélodieux comme si c’était hier, même si de belles surprises y seront aussi à découvrir », affirme Nanie.

Fidèle à elle-même

En répétition au Piment Café Behoririka hier, la chanteuse peaufine un répertoire enchanteur, qui convie le public à voyager à ses côtés à travers ses vingt-cinq ans de musique.

Faire revivre ses compositions intemporelles en ces instants est l’essence même de la venue de Nanie au pays. Ceci étant, outre les chansons qui l’ont fait connaître et qui restent gravées dans le cœur de ses fans, Nanie chantera aussi sur la scène du Carlton Anosy ses nouvelles compositions. Avec Rija Ramanantoanina, Luk et Mahery, ainsi que Farakely à ses côtés, « Toy ilay voalohany foana » s’annonce d’autant plus exceptionnel. Un concert qui resplendira de vivacité et de dynamisme, notamment grâce à la belle brochette de jeunes musiciens qui l’accompagneront, le tout chapeauté par ses fidèles camarades

Andry Patrick Rakotondrazaka