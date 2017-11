Le groupe emblématique Mahaleo est de retour au pays pour clôturer ses 45 ans de scène. Un événement qui promet d’emporter ses fans dans leurs éruptions d’émotion et de bonheur.

Une année exceptionnelle et festive de la part de ce groupe mythique et quasi-intemporel. Mahaleo a enchanté de son charisme et de sa musique plusieurs scènes, depuis le début de cette année pour la célébration de ses 45 ans de carrière. Parcourant de long en large le pays et même au-delà de ses frontières, le temps d’une tournée chaleureuse et fraternelle tout à son image, la bande à Dama, Dadah, Fafah, Bekoto et Charles a ravi un public de trois générations au moins. Clôturant ainsi la célébration de ce jubilé, et aussitôt les manifestations publiques de nouveau autorisées, Mahaleo donne rendez-vous à ses incondi- tionnels pour des retrouvailles conviviales, comme à l’accoutumée.

Le 1er décembre à partir de 19 heures, c’est un concert nocturne dans un cadre cossu que le groupe proposera au public au Carlton Anosy. Tandis que le 3 décembre, fort de sa popularité légendaire, il retrouvera le grand public au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina à partir de 15 heures, pour un concert folklorique, porté par ce fameux adage qui a fait la renommée du groupe, à savoir « Ny fihavanana tsy ravan’ny taona », autrement dit « L’amitié est intemporelle».

« Nous avons traversé des épreuves et vécu des aventures avant d’arriver à ce stade. Dans le malheur ou dans le bonheur, nous avons toujours continué notre chemin, dans le seul but de promouvoir la culture, la langue et la musique malgaches partout où nous allions. Plusieurs souvenirs sont donc à partager, des chansons à fredonner ensemble… Ce concert de clôture a été planifié pour se rappeler l’histoire, depuis nos débuts en musique jusqu’à maintenant », confie Dama. Le groupe a aussi tenu à marquer ce jour, par la sortie d’un DVD live.

Légende vivante

Dama et ses confrères ont formé le groupe pendant le mouvement populaire de 1972. Cela fait 45 ans que le groupe Mahaleo berce ses fans. Des générations de familles ont assisté, et parfois même participé aux plus grands tournants de l’histoire. En racontant le quotidien en chanson, avec des accords faciles et des mélodies qui marquent, le groupe a réussi à transmettre au public ce goût du simple. Les jeunes, en grattant quelques notes à la guitare pour apprendre à jouer, ont tous interprété du Mahaleo. Et c’est certainement pour cette raison que les chansons du groupe, bien que n’ayant pas toutes été enregistrées, sont bien connues du grand public. Il ne se passe pas une seule fête de famille, ou entre communautés où l’on ne chante ses chansons. Un bel exploit pour lequel le groupe Mahaleo ne cache pas sa fierté. Normal donc qu’à chacun de ses concerts, les tickets se vendent comme des petits pains. Sur ce, pour ne pas manquer l’occasion, les billets seront disponibles d’ici le 17 novembre.

Avec Media Consulting, comme à l’accoutumée, Mahaleo ne fera pas dans la dentelle pour enivrer de joie le public. Ces deux concerts s’annoncent déjà exceptionnels pour tous les férus de musique folklorique de la capitale, habitués à vivre des liesses populaires à travers les chansons de Mahaleo. De «Somambisamby» à « Sao dia ataon’ialahy hoe » en passant par « Adin-tsaina », ces tubes laisseront la part belle à cette nostalgie éternelle qui anime les fans du groupe!

Sitraka Rakotobe