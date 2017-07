Mage 4 fête un quart de siècle de carrière. Il est l’un des groupes phares de la scène rock national, illustrant aussi bien romantisme et spiritualité.

Des retrouvailles s’annoncent particulièrement ornées de nostalgie. C’est ce que Mage 4 réserve aux métalleux de la ville des Mille, le 6 août. Le rendez-vous est ainsi donné à l’occasion à Antsahamanitra. 25 ans maintenant qu’il scrute la scène, enivrant les férus de rock de la Grande île de ses compositions. Il entend le célébrer ardemment avec le public le temps d’un concert qu’il annonce donc exceptionnel. La bande à Ken, Titan, Davids, Tins, Lita, Gégé, Biback ainsi et Élisé promet, le temps de ce concert, une belle épopée à travers l’histoire du groupe.Intitulé « Dia samy faly », ce concert débute, d’une manière officielle, la tournée nationale les 25 ans du groupe. « Pour ce concert, notre répertoire se composera essentiellement de ces chansons qui ont longtemps enchanté nos fans. Le concert sera donc surtout nostalgique », affirme Ken.

Solide et solidaire

En trois parties, le concert verra ainsi le groupe revisiter ses tubes comme ses fans l’appréciaient, mais, également, sur un ton plus acoustique et adouci. Elisé de souligner « Bien au-delà d’être un concert de rock fumant comme à l’accoutumée, cette célébration de nos 25 années de scène laissera surtout la part belle à l’émotion. On se plaira ainsi à communier en musique avec notre public à l’occasion ».

Son dernier album, « Fanatira », sortie l’année dernière, a d’ores et déjà annoncé une nouvelle couleur que le groupe arbore fièrement, se démarquant de ses pairs. Plus orienté vers le rock évangélique, il connait également un franc succès avec ses morceaux comme « Back again » et « Sahy minia ».Une offrande pour les intarissables admirateurs du groupe depuis ses débuts, « Dia samy faly » sera un concert de solidarité et de fraternité entre Mage 4 et le public. Formé d’après l’initiative d’une bande de copains rockeurs et mélomanes, le groupe a vu le jour à Toliara en 1992. Alors benjamin de la scène rock, il s’est continuellement forgé une notoriété auprès de ses pairs. Entamant son petit bonhomme de chemin tout au long des années 90, Mage 4 a depuis su s’affirmer par son charisme et son rock plus mélodieux que criard. De « Valin-ditra » à « Lavitra » à l’époque des K-7, puis « Tsiaro an’i Mika » en hommage à son soliste disparu, suivi de « Fo vaovao » et « Fiandohana », les albums de Mage 4 connaissent un succès notoire.

Andry Patrick Rakotondrazaka