Une programmation gargantuesque avec une pléiade d’artistes nationaux et internationaux à l’ affiche. Madajazzcar a enivré la capitale tout au long du week-end.

D’un festival international de jazz qui n’a cessé de gagner en ampleur à travers plus d’un quart de siècle d’existence, Madajazzcar confirme sa place en tant que véritable institution culturelle à part entière sur la scène musicale malgache. Désormais incontournable, sa vingt septième édition a une fois de plus envahi l’ancien jardin de la verdure Antsahamanitra de son prestige, de ses mélodies et de ses rythmiques jazzy remarquables.

Depuis sa toute première édition à aujourd’hui, le festival a fait du chemin, et c’est à chaque fois avec fierté que son comité d’organisation convie le public à partager avec lui sa passion du jazz. Un genre musical qu’il a su démocratiser avec aisance sur les plus grandes scènes de la ville des Mille depuis vingt sept longues années, riches en découvertes, en rencontres, mais par-dessus tout, en émotions.

Le grand concert d’ouverture a été lancé sur les chapeaux de roues samedi dernier. Madajazzcar est ainsi l’évènement phare à savourer autant dans la capitale qu’en province, et ce jusqu’au 14 octobre. Comme à l’accoutumée, le concert d’ouverture à Antsahamanitra a fédéré un public intergénérationel d’amateurs et de mélomanes aguerris de tous horizons. L’inédit s’est conjugué avec l’excellence sur la scène d’Antsahamanitra.

Son illustre programmation et sa ribambelle d’artistes à l’affiche ont toujours été la grande particularité du festival au fil des ans. Outre les formations nationales dont les retrouvailles avec le public reflètent à chaque fois un amour réciproque pour le jazz, c’est surtout la découverte des artistes et des formations internationales qui transcende et surprend les mélomanes présents.

Qualité et quantité

Vers 14h, l’honneur est revenu au groupe Tower, lauréat du tremplin Madajazzcar 2015, d’ouvrir la scène avec ses interprétations cadencées d’une vivacité particulière. De « The kid », une composition qu’il a jouée pour accompagner le film éponyme de Charlie Chaplin lors des récents Rencontre des film-courts à « Watch tower » sa composition phare, Tower a de suite mis le public dans l’ambiance. La prestation du fameux Full Vao Band a suivi, avec son jazz qui rend honneur à sa terre natale en mettant en avant une musicalité plus malgache.

Un jazzman émérite capable de traverser les frontières, à l’instar de ses reprises de Jean-Sébastien Bach et Jimi Hendrix, Francis Lockwood a été à l’honneur durant ce concert d’ouverture. C’est ainsi à travers une collaboration inédite qui a fait vibrer le tout Antsahamanitra, qu’il s’est découvert au public accompagné de trois jazzmen de renom sur la scène. Les frères Rasolomahatratra, Fanaiky à la basse et Mendrika à la batterie, ainsi que le jeune Tsanta Randriamihajasoa à la trompette. Proposant un jazz-rock moderne où sonorités folkloriques se marient avec des beats hip-hop, le groupe allemand Jin Jim a transcendé le public, entre autres avec ses jeux de flûte aux rythmes forts et rapides.

Les inconditionnels du rendez-vous, Jazz Quart, Sammy Andriamanoro et Joelle Claude se sont relayé sur la scène, aussi bien en interprétant leur propres compositions, qu’en revisitant des classiques comme « Vorompotsy » de Therack. Cerise sur le gâteau en début de soirée, le prodigieux Silo a clôt la scène en se redécouvrant cette fois-ci sous les traits de son nouveau trio « Elektradam », conjuguant musique électro et traditionnelle. Silo au piano s’est accompagné cette fois-ci de Cédrick Ratovoarison à la batterie, et de la jeune Naree Sam au chant qui a transcendé l’oreille du public sur ses morceaux comme « Efa anao »,

« Ho anao » et « Play ».

Les mots du président

Fort de sa modestie, le président du comité d’organisation de Madajazzcar, Désiré Razafindrazaka a affirmé « C’est un plaisir incommensurable pour nous que de préparer chaque édition de ce festival, et ce essentiellement avec les moyens du bord. Voir l’enthousiasme du public, de l’équipe, des artistes, de même que cette synergie qui se crée entre nous à travers cette musique nous encourage à faire mieux à chaque fois. D’autant plus que c’est l’essence même du festival, promouvoir le jazz à un vaste public au pays, tout en étant un rassembleur et confirmant cette solidarité entre tous les artistes ».

Dans la soirée du samedi, Madajazzcar a continué du côté de l’Hôtel le Louvre Antaninarenina avec Sanda Ranaivosoa Quartet et Manoa, tandis qu’à Toamasina D’Gary a déchainé le public sur la scène de l’Alliance française locale. Hier après-midi, Jin Jim a retrouvé le public au Cercle Germano-Malgache et en soirée, encore à Antaninarenina, la formation Cordes Sans Cible avec la chanteuse jazz Dina Mialinelina et le français Benjamin le Faucheur ont électrisé la salle. Madajazzcar se poursuit ce jour en cabaret au Kudéta Carlton Anosy dès 20h, avec l’illustre Francis Lockwood accompagné des frères Rasolomahatratra et Tsanta Randriamihajasoa.

Andry Patrick Rakotondrazaka