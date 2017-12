Le week-end s’annonce chargé en émotions, en ode à l’art et à la musique. La clôture de la saison artistique cette année aura une saveur particulière à l’Is’Art Galerie Ampasanimalo.

Des moments d’extase et de communion artistique inédits de la part d’une pléiade d’artistes créatifs et talentueux. Le tout pour festoyer comme il se doit dans le cadre de ces fêtes de fin d’année, au sein même de ce haut lieu de l’art contemporain de la capitale. C’est ce que l’Is’Art Galerie Ampasanimalo promet au public qui s’y retrouvera, ce week-end. Au-delà du fait qu’ils proposent des manifestations et des concerts exclusifs sur place, ce sont des expériences artistiques nouvelles que les inconditionnels de l’Is’Art Galerie découvriront sur place les 29 et 31 décembre.

Entre la littérature, à travers le slam, mais aussi la danse contemporaine et la musique reggae dans toute sa splendeur, « Fun’Art » est à vivre dans la soirée du 29 décembre à partir de 19 heures, conjuguant ces trois disciplines en un seul et unique événement. Il s’agit d’une rencontre au devant de la scène de trois générations de créateurs talentueux. À savoir, le chorégraphe émérite Ariry Andriamoran-tsiresy, le groupe Rêv’Errant et le lauréat du Slam National de cette année, Barry Benson. « Fun’Art » s’affiche ainsi comme un spectacle pluridisciplinaire, à travers lequel les artistes entendent synthétiser et décrire à leur manière, cette année riche en créativité qu’est 2017.

Toujours plus électrisant

Barry Benson bercera pour l’occasion le public de ses vers et de ses mots, en retranscrivant, par le biais de ses slams, sa vision de l’année. S’ensuit une pièce chorégraphique unique de la part de Ariry Andria-morantsiresy avec laquelle, il transcendera à sa manière l’auditoire, en illustrant ses représentations de la société aux rythmes de ses pas de danses. Représentant justement une jeunesse engagée, qui voue une passion particulière pour la valorisation de la culture malgache, le Rêv’Errant terminera cette soirée du 29 décembre, en scandant en chanson aux rythmes du reggae, ses revendications pour une société plus fraternelle et solidaire.

Ainsi, « Fun’Art » qui s’affiche comme un spectacle gratuit, n’est que les prémices d’une folle soirée de réveillon à l’Is’Art Galerie Ampasani-malo. Le 31 décembre à partir de 19h30, le réveillon du nouvel an s’annonce en effet électrisant. Un moment de convivialité exclusif de la part de cette diva du rock malgache pour bien clôturer cette année où elle s’est plutôt fait rare. C’est ce que la rockeuse Iary réserve au public. Le temps d’un concert chaleureux, elle fera peau neuve en se redécouvrant à travers le Iary’s Band.

« On proposera quelque chose d’innovant pour cette soirée, afin de mieux marier notre performance avec l’ambiance unique qui règne en ces lieux », souligne la chanteuse de « Izay ataon’lah eo! » et « Modia amin’izay ». Iary qui n’est pas prête de laisser rentrer facilement les fêtards qui se joindront à elle, puisque c’est une soirée plus qu’enivrante qu’elle leur promet. Un lieu cossu, mais qui se laisse souvent facilement embraser par de vives liesses populaires, l’Is’Art Galerie, en plein centre ville, ne cesse de s’épanouir pour devenir un lieu incontournable de la vie culturelle.

Andry Patrick Rakotondrazaka