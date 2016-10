Démontrer le savoir-faire malgache. C’est en quelque sorte l’objectif du salon de l’industrie de Madagascar. Le troisième de ce nom se tiendra du 24 au 27 novembre au parc des Expositions Forello Tanjombato, dans le sud de la capitale malgache. Les visiteurs pourront découvrir, pendant les quatre jours de l’évènement, les produits « Made in Madagascar » exposés aux 500 stands érigés pour l’occasion.

Depuis sa toute première édition, les organisateurs ont eu comme ambition de faire de ce salon la vitrine des produits « Made in Mada­gascar ». Une forte participation des opérateurs et des industriels du pays est attendue. « Nous, industriels, allons montrer notre dynamisme pour relancer l’économie », a déclaré Fredy Rajao­nera, président du Syndicat de l’industrie de Madagascar (SIM), le principal organisateur de l’évènement.

Une coïncidence qui est loin d’être un hasard du calendrier, l’évènement se tient en parallèle avec l’accueil par Madagascar du sommet de la Francophonie. « Nous saisirons cette opportunité pour présenter les produits et le savoir-faire “Vita Malagasy”», soutient le président du SIM.

