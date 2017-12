La foire des produits européens et CE est ouvert au grand public depuis hier. La première journée a déjà vu un grand engouement des visiteurs. Articles d’habillement, de prêt-à-porter, des chaussures, des appareils électroménagers, des bijoux, des meubles

de décoration d’intérieur et surtout des produits de beauté et cosmétiques sont les divers articles exposés au Palais des sports de Mahamasina.

« Plus d’une centaine de participants ont répondu présent à cette deuxième édition de la foire des produits européens et CE. Cet évènement s’adresse aux amateurs de marchandises en provenance d’Europe, ainsi qu’à ceux respectant les normes imposées par l’UE », détaille Laurence Razafindraibe de Prestart Mada, organisateur de l’évènement.

À l’occasion de la fête de Noël et de fin d’année, des jouets ont également marqué cette deuxième édition. Les exposants ont fait de la promotion, de la liquidation. La foire dure trois jours pour s’achever demain.

Sandra Hafalianavalona