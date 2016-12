Festif du début jusqu’à la fin, le « Slam National 7 » organisé par l’association Madagaslam a surpassé ses précédentes éditions, comme à son accoutumée.

«Restez vivants! », c’était là les mots de ralliement partagé tout au long de cette semaine par les slameurs de la Grande île qui ont participé à cette 7e édition du Slam National. Fidèle à lui-même, et fédérant les sommités du slam poésie national et international, le festival a enchanté grands et petits, en affirmant ses valeurs et en surprenant le public. Rendez-vous était donné à l’IFM Analakely vendredi à 16 heures pour jouir du talent de ces fameux poètes des temps modernes et pour connaître enfin les lauréats en individuel ou en groupe après ces moults échanges, de rimes et de vers chevelus et enchanteurs.

En individuel donc, c’est le fameux Tagman Namgat qui s’est démarqué du lot en captivant le public et le jury à travers ses textes. Avec un genre de critique social tout aussi satirique qu’ironique, le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour, le slameur s’est plu à décortiquer les méandres de la société par ses mots. « Soyez toujours présents et restez toujours vivants autant que possible », confie-t-il. De même, José Ricain Ranaivoson a remporté la seconde place et en troisième place ex-aequo, les jeunes Leslie Jen Miller et Tokyo Harem.

En équipe, c’est le trio de la ville des fleurs Mahajanga qui a été la belle surprise de cette édition. Leslie Jen Miller, Ilyas El Soyade et Prince Kevin Allain ont remporté le titre en scandant, à travers leurs textes, les valeurs de leur région natale et celles de la Grande île. Vice championne, l’équipe de la ville des Mille formé, de Barry Benson et de Jerry Benson ainsi que de Tagman n’a pas non plus déméritée.

De bons niveaux

De belles découvertes étaient annoncées au programme, notamment à travers les innombrables talents issus de diverses régions de la Grande île qui ont su faire valoir leurs talents sur la scène du Slam National. Comme prévu, ces retrouvailles entre les férus de littérature contemporaine et la grande famille du slam, ont été enrichissantes et garnies de belles surprises. Cette grande finale de sa compétition à l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely, vendredi après-midi, en est la preuve. Elle resplendissait, une fois de plus, de cette fraternité propre aux slameurs malgaches, mais surtout de leur créativité pour le choix des verves, des mots et des rimes en prose de toutes sortes. Pour cette édition, c’est une fois de plus un excellent cru de jeunes champions qui s’est découvert sur la scène du Slam National. « C’est une grande fierté pour nous que de pouvoir compter de plus en plus de jeunes talents parmi nous au fur et à mesure que les éditions passent. Le niveau continue constamment à s’élever à chaque fois, et ces jeunes slameurs-là en sont la preuve. De quoi nous permettre de nous affirmer encore plus sur la scène international », affirme Gianni Andriarimino dit Dadilahy, président de Madagaslam à l’initiative du festival. La remise des prix pour les lauréats de cette 7e édition s’est tenue au Cercle Germano-Malgache (CGM), le lendemain de cette finale. C’était l’occasion pour les lauréats et la famille du slam malgache de faire également la fête aux côtés de leurs invités internationaux.

Andry Patrick Rakotondrazaka