Un rendez-vous à ne pas manquer. L’édition 2017 du Festival des baleines se tiendra du 8 au 16 juillet à Sainte-Marie. Cet évènement demeure une occasion unique pour admirer les baleines à travers des sorties en mer. Les touristes ne manqueront pas ainsi d’assister à un spectacle unique effectué par ces mammifères marins.

Ce rendez-vous socioculturel annuel d’envergure, qui enchante le public féru de biologie marine et d’interculturalité, a toujours été très populaire et haut en couleur. Cette édition ne dérogera pas à la règle et comportera plusieurs animations tant culturelles que sportives. Sur ce plan, les organisateurs annoncent la tenue des compétitions sportives dans quelques disciplines dont des tournois de soccer, de trail des baleines, de courses VTT, ainsi que de course de pirogues.

Côté animation, les organisateurs mettent la barre très haute. Pour donner une ambiance festive à l’évènement, plusieurs animations sont programmées avec des défilés autour des ethnies de Madagascar. À cela s’ajoute une foire-exposition sur le village du festival permettant aux visiteurs et touristes de découvrir la richesse culturelle de l’artisanat malgache.

