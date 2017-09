Une ode aux saveurs, mais également aux charmes de la gastronomie d’envergure internationale de la Grande île. Le « Salon de la gastronomie » rouvre ses portes ce week-end.

Promettant d’émerveiller les papilles de ses visiteurs, tout en joignant l’utile à l’agréable, le Salon de la gastronomie rempile pour une quatrième édition. Elle promet d’être toujours aussi goûteuse et savoureuse aux yeux du public les 22, 23 et 24 septembre. Initié par l’Alliance française d’Antananarivo (AFT), c’est un événement festif et gourmand, de même qu’il est des plus conviviaux et égayera ainsi le quartier d’Andavamamba tout au long de ce week-end. Mettant à l’honneur les produits locaux, ainsi que ces recettes et divers mets typiques de la Grande île, le Salon de la gastronomie fédère les amateurs de cuisine de tous horizons.

Une programmation bien garnie en guise de menu a été exposée à l’AFT Andavamamba face à la presse hier. Le tout sublimé par diverses animations, mais également des expositions inédites, ainsi que des conférences et des ateliers avec tous les acteurs de la gastronomie nationale. Fraichement nommé directeur général de l’AFT Andavamamba, Jean Paul Clément affirme « Se nourrir et prendre du plaisir, c’est à travers ce leitmotiv que je convie le public à nous rejoindre dans le cadre de cet événement, ce week-end. Ce salon est l’occasion de nous retrouver autour de cette passion commune qui nous réunit autour de la richesse de la gastronomie malgache ». Ce dernier ,qui est aussi délégué général de l’Alliance française à Madagascar, un pays qu’il connait parfaitement, mais aussi dans tout l’océan Indien.

Un savoir faire et un art

Plus d’une cinquantaine de stands seront ainsi à découvrir et à visiter tout au long de ce Salon de la gastronomie à Andavamamba. Ceci étant, outre l’exposition des produits locaux, à l’instar des produits halieutiques et autres fruits de mer représentatifs de la Grande île, mais aussi des produits laitiers artisanaux, le goût particulier de la viande nationale ou tout simplement le fameux « Koba ».

Cette quatrième édition du Salon de la gastronomie laissera la part belle aux échanges, aux rencontres et à la découverte entre les amateurs de bonne cuisine et les professionnels. D’autant plus que le salon vise aussi à faire valoir la diversité culturelle à travers la gastronomie ainsi que d’apprécier le savoir-faire et le talent des chefs nationaux.

D’ici la fin de ce mois-ci, trois expositions accompagneront le salon dans les locaux de l’AFT Andavamamba. À savoir, une exposition sur « Les recettes de chefs », puis « Le riz qui nourrit le monde » avec Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). Enfin, l’exposition « Du labo à l’assiette » avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

Andry Patrick Rakotondrazaka