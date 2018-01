Entre expositions, concerts et redécouvertes, cette institution culturelle émérite de la capitale qu’est l’AFT Andavamamba débute l’année en festivités.

Sept décennies de communion, de partages et d’échanges culturels entre plusieurs générations d’artistes et de Tananariviens ont été célébrées à Andavamamba.

Une célébration ponctuée de bonnes surprises, mais surtout d’une ambiance conviviale et chaleureuse à l’image de cette institution culturelle incontournable de la capitale qu’est l’Alliance française d’Antananarivo. Fidèle à elle-même, l’AFT clôt ainsi, ce mois de février, la célébration de ses 70 ans d’existence. Pour ce faire, elle présente une programmation des plus garnies à travers laquelle, l’AFT convie le public à s’imprégner intégralement de son esprit pédagogue et soucieux de la culture.

Jean-Paul Clément, directeur général de l’AFT souligne « Cette année, on se fixe comme objectifs de promouvoir des valeurs socioculturelles, qui contribueraient autant à l’épanouissement de la scène artistique que culturelle. De plus, promouvant l’unité dans la diversité, il nous importe de promouvoir aussi bien la Francophonie que les valeurs de la tradition malgache ».

Une grande porte ouverte est ainsi annoncée pour la journée du 24 février, marquée par diverses animations, dont un concert inédit avec le Roi du salegy, Jaojoby à partir de 18h dans le hall de l’AFT Andavamamba.

Honneur

Jaojobyqui retrouvera de nouveau la scène de l’AFT Andavamamba après près de deux décennies maintenant. Fervent défenseur de la culture malgache à travers sa musique, Jaojoby promet ainsi une soirée enflammée et festive pour le public à l’occasion. Il revisitera une bonne quarantaine d’années de carrière sur scène, pour clôturer comme il se doit la célébration de ces 70 ans de l’AFT Andavamamba.

D’ici là, plusieurs autres manifestations égayeront le public qui rejoindra cette institution culturelle. À commencer par ce samedi à 18h pour le concert « Chœur d’hommes de Madagascar ». Un concert durant lequel une bonne douzaine de chanteurs lyriques reprendront à vive voix, à la fois les incontournables de la musique classique, mais surtout les incontournables tubes de Mahaleo et Lôlo sy ny tariny. Du 5 au 24 février, le sculpteur Solomon Manan’Art se dévoilera au public le temps d’une exposition, qui lui sera entièrement dédiée.

En outre, une fascinante conférence sur le thème « Cultures ancestrales malgaches, une source de revenus » est programmée le 21 février à 10h, avec Suzy Ramamonji-soa, psycho-sociologue et académicienne, membre du réseau « Tanimasina ». À ses côtés, on retrouvera le chanteur Bekoto, aussi membre de l’Académie malgache et du groupe Mahaleo.

« L’importance de la valorisation des richesses de la culture ancienne de la Grande île sera évoquée à l’occasion » affirme-t-il. Le projet « Koombook », représentant un outil multimédia et une bibliothèque numérique ambulante, qui n’a pas besoin de connexion internet, s’y découvrira également. L’objectif du projet étant de promouvoir la lecture à travers le pays, surtout dans les zones enclavées grâce au réseau de l’Alliance française à Madagascar.

Andry Patrick Rakotondrazaka