Une belle découverte pour le public malgache. La Semaine du flamenco de Madagascar enflammera la scène culturelle de la capitale du 28 mars au 1er avril.

C’est à Madagascar que se tient l’un des grands événements culturels d’envergure internationale. Une ode à la culture hispanique dans toute sa splendeur. Tel est le flamenco, cet art musical originaire d’Espagne et universellement reconnu. La semaine Flamenco de Madagascar invite le public à vivre au rythme des danses et des musiques andalouses, du 28 mars au 1er avril.

Ce festival, concocté par Javier Mantecon et le Consulat Honoraire d’Espagne vise particulièrement la promotion et la diffusion de l’une des expressions artistiques les plus reconnues dans le monde, représentative de l’Espagne. « Nous souhaitons transmettre le Flamenco, le représenter dignement hors de ses frontières d’origine, dans le respect de ses racines et des personnes qui l’abordent avec intérêt et curiosité. Pour cette première édition, notre principal objectif est de proposer des moments de partage et des animations conviviales, mais également de créer un lien entre les passionnés et les artistes locaux », souligne Javier Mantecon, directeur du festival.

Affiche

De nombreux artistes seront présents et vont partager leur art à travers des spectacles et des ateliers de danses, de musique et de chant. Pour ce faire, trois spectacles sont prévus au programme de cette première édition 2017 qui conjugue originalité et tradition, audace et classicisme, dans une sensualité permanente. Le premier en format « Showcase » au Centre Confucius à l’Université d’Antananarivo le 30 mars, le deuxième, à l’Institut Français de Madagascar (IFM), en format de danse, chant, guitare, le 31 mars à partir de 19 heures et le troisième en format guitare qui se tiendra à l’Urban Café à Antsahabe, pour le 1er avril à 20 heures, sera animé par des musiciens professionnels tels que le guitariste espagnol Javier Mantecon, Harinirinjahana Rabarijaona ainsi que le danseur de danse Flamenco, José Galàn.

Il s’agit d’un spectacle incomparable, envoûtant, véhiculant un sentiment pur et une passion profonde. Un savant mélange de chants profonds fusionne avec le son de la guitare qui les accompagne, le rythme des battements de mains et les danses de ces grands artistes quelquefois anonymes. En définitive, plusieurs styles forment l’un des traits de caractère de l’Espagne à travers e genre musical capable d’exprimer la passion de tout un peuple.

Le public sera irrémédiablement transporté par la joie, le sentiment et la magie du flamenco. Bref, une ambiance festive qui sent bon l’Espagne.

Sitraka Rakotobe