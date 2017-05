Universal Exhibition réserve de nombreux événements au programme en vue d’illustrer une coopération culturelle fructueuse.

Les meilleurs artistes de la Chine se retrouveront au pays à travers une grande première dans la Grande île. Un spectacle exceptionnel et exclusif, intitulé « La nuit des arts Sino-malgaches », aura ainsi lieu pour les férus d’arts et de culture le 21 juin au Centre de conférence international Ivato (CCI), puis le 23 juin au Paon d’Or Ivato, à 19 h30. Il sera clôturé le 1er juillet au CCI Ivato, toujours à 19 h30.

« La nuit des arts sino-malgaches », initiée par Universal Exhibition, l’organisateur de l’événement, illustrera une rencontre culturelle folklorique et festive. La délégation artistique de la troupe Yu Nan Chine se partagera la scène avec la troupe de Rakoto Frah Junior pour transcender les spectateurs à travers des prestations. Innovations et traditions se conjugueront.

Kane Ramanantsoa, gérant de Universal Exhibition souligne « Ensemble pour un avenir brillant, c’est porté par ce leitmotiv que l’on a décidé de mettre sur pied cetteplateforme d’échanges et de coopération inédite. La culture chinoise a longtemps contribué à enrichir la nôtre, il en est de même pour sa puissance économique. Il importe ainsi de la mettre en valeur tout en valorisant notre propre culture ». Un rendez-vous d’envergure internationale, « La nuit des arts sino-malgaches » promet une émotion forte et des moments inoubliables. Toute la magie culturelle des évolutions dynastiques chinoises et des ethnies malgaches s’y dévoileront autrement.

Ces trois représentations immortaliseront les grandes lignes d’une communion culturelle et socio-économique, via les arts sino-malgaches. D’ailleurs, la programmation d’Universal Exhibition s’élargira jusqu’au mois de septembre. En effet, « China Exhibition Madagascar » ouvrira aussi ses portes au CCI Ivato du 21 au 24 septembre, de 10 h à 18 h.

Cet événement s’affiche comme une plateforme d’échanges entre les opérateurs économiques chinois et malgaches et ceux de l’océan Indien en général. Renforçant les relations diplomatiques entre l’Empire du milieu et la Grande île, ces séries d’événements visent surtout à favoriser les échanges humains et culturels entre les deux pays.

Andry Patrick Rakotondrazaka