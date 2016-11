Un après-midi récréatif a pu fédérer les slameurs en herbe et les poètes aguerris.

« Les trois minutes franco’folles » illustrant « La Caravane des dix mots », a réjoui le public.

Honneur à la langue française, plus précisément à la francophonie et ses plus grandes valeurs. Le premier arrêt de « La Caravane des dix mots » sur la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM), samedi après-midi, a enchanté un public intergénérationnel. La francophonie dans sa généralité, s’est ainsi brillamment illustrée à travers la créativité et les inspirations des jeunes qui étaient présents dans la salle de spectacle de l’IFM, à l’occasion. Une salle bien remplie, que de jeunes élèves des établissements français de la capitale et de jeunes slameurs, ainsi que des écrivains et auteurs de renom ont égayé de leur présence, en compagnie d’un jeune public euphorique pour ce qui sera « Les trois minutes franco’folles ».

Projet culturel atypique et d’envergure internationale, « La Caravane des dix mots » a fédéré, depuis une dizaine d’années, des artistes, des acteurs culturels, des intellectuels et des linguistes francophones de tous horizons en son sein, afin de mettre en valeur cette union dans la diversité culturelle qu’il véhicule. Il fallait retranscrire en trois minutes cet engouement que la jeunesse a pour la francophonie, à travers dix mots bien particuliers. Avatar, favori(te), canular, héberger, fureteur(euse), émoticône, nomade, télésnober, nuage et pirate ont donc été les dix mots imposés pour ce sixième forum international de « La Caravane des dix mots ».

Inspirant et enjoueur

« Madagascar est reconnu comme étant un haut lieu culturel, unique en son genre et un carrefour artistique incontournable de l’océan Indien, de part son ouverture, sa générosité et la créativité de son peuple. De ce fait, nous avons toujours été attirés par cette passion qui s’en dégage, mais surtout pour la fierté et l’attachement aux valeurs de la francophonie », confie Thierry Auzer, président de « la Caravane des dix mots ». Ainsi s’entame une grande scène ouverte des plus enjoués sur la scène de l’IFM, animée entreautres par le slameur Bini Josoa, les jeunes se relayent un à un sur scène en exposant leurs inspirations, leur pensées et leurs perceptions de la francophonie. « En trois minutes, j’expose mes pensées et en trois minutes je m’ouvre au monde. La vie m’enivre de ses voluptés et je m’en réjouis chaque seconde », affirme un jeune slameur face au public.

Avec un français bien maîtrisé, à défaut de quelques fautes d’élocution, ils étaient nombreux à surprendre les invités internationaux présents dans la salle. Ils sont originaires d’Afrique du Sud, d’Arménie, du Burkina Faso, de la Belgique, du Canada, des Comores, de la Côte d’Ivoire, d’Égypte, de France, du Mali, de la République Tchèque, des Rodrigues à s’être joints aux festivités de ces « Trois minutes franco’folles ».

L’Ivoirien Karim Zoto, comédien et poète à la fois s’est, entre autres, démarqué. « Honorons notre histoire et les valeurs de notre patrie. Respectons nos aînés et leur vécu, le tout en affichant constamment cette fraternité qui nous unit par le biais de la francophonie » scande-t-il. « La Caravane des dix mots » et ses caravaniers rallieront le Village de la francophonie, ce jour.

Andry Patrick Rakotondrazaka