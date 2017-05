Une plateforme artistique engendre le partage et la découverte pour des jeunes élèves des écoles primaires publiques de la capitale. C’est la 8e édition de « Kilokolo », clôturée hier.

Généreux, « Kilokolo » s’est affirmé comme un événement particulier sur la scène artistique, depuis dix ans. Ralliant une jeunesse animée d’une passion et d’une envie intarissable d’apprentissage, « Kilokolo » s’est illustré à travers une série de manifestations dans la Grande île, l’année dernière, de Miari­narivo à la région Analan­jirofo, Fénérive-Est, pour se clôturer à Ambohimanga, hier.

Contribuant à l’éveil artistique des jeunes et des personnes en situation de handicap, l’événement s’est manifesté à travers un spectacle et un concours de danse intimiste et surprenant pour le public à l’espace «Tokotanibe» à Ambohimanga. Un lieu dédié à la recherche artistique, d’après l’initiative de la compagnie Lovatiana et le financement du Programme Dinika- Appui à la société civile de l’Union Européenne.

Danse et Pédagogie

À l’occasion, une bonne quinzaine d’écoles primaires publiques (EPP) se sont représentées à travers ses groupes d’élèves, de la classe de 10e à la 7e.

Un carnaval a débuté la journée d’hier à Ambohi­manga avec les élèves de quelques EPP de la capitale. « C’est un plaisir pour nous d’accorder une scène artistique à ces jeunes des EPP, car la danse contribue à leur épanouissement. Je salue chaque fois, le dévouement et l’initiative dont nos jeunes artistes font preuve à travers cet événement », confie la chorégraphe Lovatiana Rakotobe.

Lors de cette 8e édition de « Kilokolo », Ariry Andriamora­tsiresy, chorégraphe émérite, a rejoint l’aventure en animant des ateliers pour des enseignants de six EPP de la ville des Mille. L’évaluation finale, sous forme de concours, a débuté hier. Les EPP concurrentes se sont relayées sur scène pour faire valoir leur talent et leur créativité, par le biais de leurs élèves. S’illustrant à travers la thématique « Ny tanananay », les groupes d’élèves, ont émerveillé le public. À la fin, c’est l’EPP 3G Hangar qui a été couronnée vainqueur par le jury présidé par Ariry Andriamoran­tsiresy, en illustrant son quartier à travers sa prestation, où rugby et lessive à la main se conjuguaient aux pas de danse.

Andry Patrick Rakotondrazaka