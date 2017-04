Un grand nom du jazz sera de nouveau de passage à Madagascar vers la fin de ce mois d’avril. Deux dates sont d’ores et déjà prévues.

Des retrou­vailles très attendues pour les inconditionnels de soul, de jazz et de blues. Ainsi s’illustrera le retour du fameux chanteur américain Kenny Weasley dans la Grande île, ce week-end. Content de se redécouvrir une nouvelle fois aux mélomanes malgaches, aussi bien aux profanes qu’à ceux qui le connaissent déjà très bien, le chanteur égayera de sa voix et de sa passion, la scène culturelle nationale. En deux rendez-vous exclusifs, Kenny Weasley promet d’enchanter toute une génération de mélomanes, par sa prestance et par ce charisme qui forgent son identité musicale.

Rentrant dans le cadre de la semaine américaine initiée par l’ambassade américaine, il se produira sur la scène de l’Is’Art Galerie à Ampasanimalo dans la soirée du 28 avril à partir de

20 heures. S’ensuit une prestation tout aussi inédite, cette fois ci, dans le cadre de la journée internationale du jazz le 30 avril, au jardin d’Antaninarenina, à partir de 13 heures.

Programme

Connu par beaucoup comme étant « The soulful nerd » ou le marginal éloquent dans la langue de Molière, Kenny Weasley est considéré comme un ténor lyrique avec une gamme vocale couvrant plus de quatre octaves. Chanteur, compositeur et multi- instrumentiste classiquement formé à Berlin, en Allemagne, il émerveillera de nouveau les oreilles attentives avec son quartet et son talent, comme lors de son passage durant le festival international Madajazzcar. À lui seul, Kenny Weasley sublimera la scène de l’Is’Art Galerie de ses mélodies ce vendredi soir, tandis que dimanche après-midi, il se plaira à partager la scène avec ses pairs malgaches qui garnissent l’affiche du « Jazz day », à ses côtés.

La célébration du « Jazz day » initiée par la Commission nationale de l’Unesco, le Comité d’organisation du festival international Madajazzcar, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine, l’Ortana, l’ambassade des États-Unis et l’Alliance Française de Tananarive, entame, cette année sa sixième édition. À l’occasion, un atelier se tiendra également, avec Kenny Weasley. En soirée, un cabaret-concert jazz aura lieu aussi à l’hôtel Le Louvre à Antaninarenina,

toujours avec Kenny Wesley Quartet en guest.

Andry Patrick Rakotondrazaka