La fête continue tambour battant du côté d’Andohatapenaka, au sein du « Tanàna krismasy » sis dans le Village de la Francophonie. Cette semaine, la musique y sera reine.

S’affirmant comme un antre de la fête de la ville des Mille, le Village d’Andohatapenaka rebaptisé « Tanàna krismasy », dans le cadre des festivités de cette fin d’année, fédère un public de tous âges et de tous horizons. Du divertissement sous toutes ses facettes, allant des jeux et loisirs pour les plus petits, en passant par le septième art et la musique évidemment, la programmation culturelle au sein du village promet de bons moments et beaucoup d’émerveillement. En cette semaine plus particulièrement et pour clôturer d’une manière plus festive cette année, « Tanàna krismasy » laisse ainsi la part belle à la richesse musicale qui enrichit sa programmation et le répertoire des artistes qui envahiront sa scène.

« Ces infrastructures s’affichent comme une aubaine ou un privilège dont on invite continuellement le public à découvrir. En ces lieux, nous avions su valoriser l’image de notre pays à l’échelle internationale, désormais c’est au tour de la masse populaire de venir et de jouir pleinement de ses avantages », affirme Ntsoa Randriamifidimanana, principal responsable du Village d’Andohatapenaka.

Animation musicale

Ayant déjà ouvert ses portes en amont de la fête de Noël, « Tanàna krismasy » redoublera d’efforts pour proposer de plus amples animations qui se destinent à la famille en général, notamment pour le week-end qui vient.

Avec une programmation musicale plus folklorique donc en cette semaine, le Village d’Andohatapenaka promet d’enchanter un public d’horizons diverses. Hier soir, deux jeunes chanteurs de R’n’B originaires de Toamasina, à savoir les jeunes Zino et Joudas, ont animé la scène du « Tanàna krismasy ». À partir d’aujourd’hui, les animations au sein du village continueront à grimper crescendo, car, dès ce soir à partir de 18h, le taquin Mijah et sa fameuse chorégraphie des plus populaires, partageront la scène avec l’humoriste Gothlieb qui, fidèle à lui-même, conjuguera chansons et humour.

Andry Patrick Rakotondrazaka