Une fusion de musique, couture et art culinaire, hier soir, dans le hall de la Mairie au profit des enfants défavorisés.

Le concert caritatif organisé par Boozaka Madagascar, intitulé « Fundraising Gala », proposé, hier soir, dans le hall de la Mairie Analakely, était exceptionnel. Et ce, grâce à la prestation de l’Américain Kenny Wesley, surnommé le Soul Man, véritable bête de scène. De même, le styliste malgache Eric Raisina, de réputation internationale, est venu spécialement au pays pour une exposition et vente de « Trunk show », sa dernière collection 2017. De plus, la prestation du chef Lalaina Ravelomanana dit Lartistique a également réservé une immense surprise aux visiteurs, avec la présentation des plats atypiques malgaches revisités.

Le mois de juin étant considéré mois de la musique et des enfants, l’organisateur Boozaka Madagascar a tenu à marquer ce moment. Comme la manifestation a été préparée pour la bonne cause, la recette des entrées sera versée au profit des enfants défavorisés. « Une grande partie des fonds levés dans le cadre de cet événement servira au financement de la scolarisation des enfants défavorisés du quartier d’Andrano­manalina Isotry, pour la prochaine année scolaire 2017-2018 », explique Myrah Rasoarahona, présidente de l’association Boozaka Madagascar. Signalons que l’événement se poursuit jusqu’à aujourd’hui, dans les salons de l’Hôtel de Ville d’Antananarivo.

Grands renoms

L’association Boozaka Madagascar est un promoteur de l’artisanat malgache aux États-Unis. Dans sa campagne de promotion, l’association tient à partager avec le public ce qu’il a de mieux et de prestigieux sur le marché, en termes de valeur et de talent.

C’est le cas de cet événement « Fundraising Gala » qui a convié spécialement deux grands noms à venir à Madagascar. Il s’agit de Kenny Wesley des États-Unis, un grand nom de la musique jazz américaine et Eric Raisina un grand styliste de renom.

Ce dernier fait partie des créateurs de mode qui vous transportent immédiatement dans son univers. Il est également consultant au centre de la soie à Siem Reap au Cambodge où il dispose de sa propre maison de couture. Il possède également une boutique à Paris où l’on

peut trouver ses propres créations.

Sitraka Rakotobe