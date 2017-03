Le groupe Afro Style, tout droit venu de La Réunion a débarqué hier soir. Il donnera un concert unique au Coliseum d’Antsonjombe, ce dimanche 26 mars.

Ils ont toute la panoplie des stars. Grosses lunettes de soleil noires, style au top de la mode et cette confiance en soi sans pour autant être hautains. Arrivés à l’aéroport, hier soir, les chanteurs

d’« Aboudou » étaient attendus par des centaines de fans et hôtesses. Un convoi formé d’une limousine et des dizaines de voitures est venu récupérer le groupe et toute son équipe.

Afro Style, ce sont des jeunes qui se sont battus pour se faire une place dans le show biz tropical, et leur renommée les a emmenés loin. Le groupe composé de Manolo, Boko, Kafé et François s’est formé en 2011 et sort le premier clip, « Ama Kip Kip » qui fait mouche et obtient près de 50 000 vues sur youtube. En 2015, il sort « Aboudou », qui est devenu un véritable phénomène et décroche plus de 1 200 000 vues sur le net. La chanson a également été nominée meilleure chanson dans Voix de l’Océan Indien (VOI) en 2015.

Aujourd’hui, ils sont bel et bien là pour donner un spectacle inoubliable. Ils sont en tête d’affiche du concert organisé par JM Production ce dimanche, avec Jerry Marcoss et bien d’autres.

Programme chargé

« Nous sommes vraiment heureux de venir chez vous, et espérons sincèrement que vous êtes prêts à participer avec nous à ce spectacle, parce qu’il ne peut se faire sans votre adhésion », a déclaré Boko. La venue d’Afro Style est une sorte d’ovation pour le public de la Grande île. « Nous avons fait appel au groupe Afro Style, car il est actuellement le groupe à succès sur le continent Noir. De plus, ses chansons figurent parmi les plus écoutées du public malgache en ce moment », a annoncé Jerry Marcoss, organisateur de l’évènement.

À peine arrivés et bagages déposés, les cinq membres du groupe Afro Style ont rencontré leurs fans vers 19 heures à l’hôtel du Louvre à Antaninarenina, où le groupe a tout de suite effectué des séances de dédicaces. La bande a également entamé un cabaret dancing, en avant-goût de ce qui va se dérouler au Coliséum.

Sitraka Rakotobe