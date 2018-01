Un événement inaugurant la nouvelle saison culturelle. Les retrouvailles des artistes contemporains de la ville ont eu lieu à l’Institut français de Madagascar, vendredi.

Le temps d’une soirée festive et chaleureuse. Un rendez-vous inédit, qui conjugue à la fois musique et images, a enchanté les férus d’art et de culture de la capitale.

Dans la joie, ainsi que dans la bonne humeur la plus totale, « Taom-baovao » ou nouvelle année s’est ainsi découvert à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely dans la soirée du vendredi. Un événement exclusif, qui au-delà du grand public, a surtout fédéré le gratin de la scène artistique contemporaine de la capitale.

« Taom-baovao » marquait le début d’une nouvelle saison culturelle, prometteuse d’encore plus de découvertes et d’échanges au sein de cette fameuse institution culturelle. Telle une réunion au sommet des artistes inconditionnels de l’IFM Analakely donc, de tous horizons et de tous âges, ils ont répondu présents pour se faire la bise, festoyer et jouir d’une bonne rasade de bière généreusement offerte par le Groupe Star.

Invité à boire avec modération, le public s’est ainsi vu gracieusement offrir une bière sur le bar aménagé exclusivement au sein même de l’IFM. De quoi, sans doute, détendre l’atmosphère et faciliter les rencontres, ainsi que les brins de causettes entre les artistes et le public en général, qui se retrouvent pour la première fois en cette nouvelle année.

Amical et harmonieux

Outre son aspect convivial, « Taom-baovao » par l’IFM Analakely, était également tout un spectacle. Rina Ralay-Ranaivo, animateur culturel au sein de cette institution affirme « Que cette année, à l’instar de cette soirée, soit propice à la création, à la collaboration et aux échanges culturels et artistiques. Puissions-nous tous jouir de ce que la culture a de meilleur à nous offrir ».

Les vives salutations distinguées terminées de la part des responsables des lieux donc, place à la fête. Portée par un duo de musiciens exceptionnels, la soirée était sublimée par un concert acoustique mélodieux.

À l’affiche, Imiangaly et Rolf ont ravi les mélomanes par une prestation à la fois sobre et harmonieuse. Forts de cette complicité qui les anime depuis toujours, ils ont gâté l’auditoire de belles interprétations à leur image, mais aussi de quelques compositions. Imiangaly au chant, mais aussi au cajón, accompagnée de Rolf à la basse ils ont ainsi embarqué le public pour une épopée musicale transcendante durant près de 35 minutes.

Le duo a commencé par une reprise des plus exquises de « Viens, je t’emmène » de France Galle, en hommage à l’artiste ainsi que, « Parce que c’est toi » de Axelle Red, mais aussi « Fever » de Peggy Lee et « Turn your lights down low » de Bob Marley pour mieux envoûter le public. La boule à facettes qui a orné le hall de l’IFM Analakely ajoutant encore plus de fantaisie à l’instant, le public s’enivre d’euphorie tout au long de la soirée.

Après Rolf et Imiangaly, la soirée a continué avec SaintCrocs aux platines qui a eu carte blanche pour mixer et faire danser le public jusqu’à tard dans la nuit. « Taom-baovao » a conquis les noctambules.

Andry Patrick Rakotondrazaka