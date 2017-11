Un concept d’animation conjuguant sport et loisir qui transcende et fédère un public de tous âges depuis deux ans. « Loko Race » a de nouveau déchainé les passions, hier à Mahamasina.

Habitant dans le centre ville ou ses environs, vous n’y avez sûrement pas échappé en début d’après-midi hier. Vous en avez d’ailleurs sûrement croisé deux ou trois en groupe. On parle de ces individus majoritairement jeunes tachetés de colorant en poudre de la tête aux pieds. D’où viennent-ils ? Comment en sont-ils arrivés là ? Eux, ce ne sont ni plus ni moins que les fêtards de « Loko Race », rassasiés de la bonne ambiance qu’ils ont retrouvée pour la troisième édition de cet événement à Mahamasina.

Une grande fête par excellence, autrement dit, un grand défouloir à ciel ouvert qui aura rassemblé, à lui tout seul près de cinq mille participants. Cette année, « Loko Race » qui mixe course et amusement, organisé par Okalou a tenu ses promesses en gagnant plus d’envergure. N’en déplaise à une météo pluvieuse et grisâtre, la fête était bel et bien au rendez-vous au Stade Annexe Mahamasina et ce, dès 10h du matin. Un moment de convivialité chaleureuse qui a surtout fédéré des jeunes de tous horizons, venus en famille, accompagnés de leurs parents ou juste en amis. « Loko Race » a laissé la part belle à l’amusement hier.

L’essence même de l’événement qui est de concilier sport et loisirs n’ayant presque même plus lieu d’être, l’aspect ludique ayant largement pris le pas sur l’aspect sportif.

À vos marques !

Vers 11h, après s’être bien échauffé avec une bonne séance de « Zumba White », le public de « Loko Race » est invité à rejoindre la ligne de départ par vague. Tandis que la musique et l’ambiance festive continuait à battre son plein sur la grande scène aménagée au Stade Annexe Mahamasina à l’occasion.

Par centaines, les coureurs s’attroupent attendant le départ, quand le premier jet de couleurs en poudre élance tout le monde. S’ensuit un parcours des plus ludiques depuis le Stade Mahamasina pour faire ensuite le tour de tout le lac Anosy.

Le parcours étant parsemé de quelques surprises tout le long selon quatre couleurs bien distinctes, le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Prenant l’allure d’un petit marathon, « Loko Race » réjouit par la bonne humeur commune qui unit les participants tout au long de la course. Au premier check point en rouge, on se laisse ainsi surprendre par des jeunes filles, qui lors du passage des coureurs improvisaient une chorégraphie d’ensemble.

Andry Patrick Rakotondrazaka