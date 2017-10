Une grande fête en ode à la musique, ainsi qu’à la richesse culturelle et artistique en général, « Angaredona Mozika Tour » retrouve le public, ce mois-ci.

«Revitaliser, préserver la diversité et la richesse du patrimoine culturel et musical traditionnel malgache ». C’est porté par ce leitmotiv qui motive chacune de ses actions en faveur de la culture que Germain Randrianarisoa ou Rajery, joueur de valiha émérite, de renommée internationale, a initié le festival Angaredona depuis, près de quinze ans, dans la ville d’Ambositra. Depuis il s’est pleinement épanoui à travers plusieurs scènes artistiques de la Grande île et a su s’exporter dans diverses régions, contribuant activement à la promotion de nouveaux artistes, notamment ceux qui honorent la musique du terroir, mais aussi les professionnels confirmés. Ainsi naquit l’initiative du « Angaredona Mozika Tour » qui débutera ce 22 octobre à Ambohimanga Rova avant d’entamer une tournée nationale.

Cet événement entend sensibiliser le plus de monde possible en fédérant la majorité autour d’une cause commune à savoir, faire connaître aux Malgaches la richesse et la diversité musicale de leur pays, contribuer à l’archivage de la musique traditionnelle. Des œuvres caritatives et sociales comme la collecte de fonds pour la valorisation du patrimoine d’Ambohimanga Rova et Merimandroso sont lancées à l’occasion de cet

« Angaredona Mozika Tour ».

Rendez-vous

« Favoriser la création et l’émergence des nouveaux talents et organiser leur promotion tant au niveau national qu’international, proposer au fil des années une vitrine de la musique malgache du moment, à travers une programmation diversifiée qui vise à représenter toutes les sensibilités de cette musique vivante, Ce sont là des valeurs qu’on tient à faire valoir continuellement », souligne Rajery. Il importe aussi de proposer de bonnes conditions de prestation professionnelle aux artistes, tout en leur donnant une opportunité d’intégrer un réseau d’envergure internationale.

Pour ce 22 octobre, une programmation conviviale, festive et chaleureuse est à apprécier durant toute la journée. « Angaredona Mozika Tour » promet d’émerveiller, avec une affiche alléchante, les mélomanes qui viendront le rejoindre à Ambohimanga Rova. Laissant la part belle au folklore et à la musique du terroir dans toute sa splendeur, la scène musicale s’ouvrira avec des groupes originaires d’Ambositra à partir de 11 heures, à savoir Ravakiniala, Marolafy et Asampinga, suivi, vers 13 heures, du groupe Telofangady qui représente le genre « Gasigasy ».

Tout au long de l’après-midi, plusieurs groupes de renom se relayeront au devant de la scène, à savoir Dodol, Rajery et sa troupe, ainsi que Bagzana, Lôla et l’électrisant Samoela. « Il est temps de mettre en valeur ces héritages culturels et de les transmettre aux générations futures, car la culture est une force de développement », termine Rajery, en donnant rendez-vous au public.

Andry Patrick Rakotondrazaka