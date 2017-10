Les mélomanes du secteur évangélique auront droit à un beau spectacle. Le concert d’adoration et de louange de VHF promet de combler les attentes du public.

Le public a longtemps attendu ce moment de louange. La salle du Ccesca sera le rendez-vous qui marquera les esprits des fans de la musique évangélique, plus particulièrement les férus du chant évangélique acoustique. Et pour cause, le groupe Vavaka Hira Fiderana (VHF) y sera en concert live ce dimanche, à partir de 15 heures. Certes, cela fait quelques années que le groupe se contente de quelques apparitions scéniques mais il n’a pas encore offert à son public un concert digne de ce nom. Et pour le grand plaisir du public, VHF sera de nouveau sur une grande scène pour un show intitulé « Hiran’ny Lanitra ».

« Nous avons déjà effectué plus d’une centaine de spectacles qui se sont déroulés à l’église pour la plupart, ou en plein air. Par contre pour répondre à la demande de nombreux fans, nous avons décidé de le faire dans un endroit plus grand », déclare Parfait, le fondateur du groupe. Le groupe ne s’attend pas à voir uniquement des chrétiens. Il souhaite que toute la capitale se joigne à eux dans l’adoration. Pour cela, il a concocté un menu long et diversifié.

Le groupe Tàna Gospel Choir (TGC), ayant fait les beaux jours de la musique évangélique, sera l’invité d’honneur de ce concert.

« Ce n’est pas un rendez-vous pour les chrétiens uniquement mais pour tout le monde. Nous avons tellement de raisons de louer le Seigneur », poursuit Parfait. Selon toujours l’organisateur, une vingtaine de titres seront au programme, et il n’y aura pas d’interprétation. Les tubes tels « Efa ela», «Valim-bavaka», « Sakaiza Tsara » qui ont fait la carrière du groupe, vont être revisités.

Louange acoustique

Que ce soit en studio ou en live, VHF est engagé depuis plus de neuf ans dans la création et la diffusion d’un répertoire de chants à destination des Églises et du grand public. Avec des paroles inspirées et une production musicale innovante et de qualité, ce groupe pousse chacun à être connecté à l’Éternel. Avec de la musique Bàgasy accompagné de Ntsoa, Nanta, Santatra et Tantely au chant, Lanto, Fameno, Jino, à la guitare , Fanilo à la basse, Mamy à la Batterie et Rolland à l’accordéon, Parfait et ses acolytes entraînent le public dans ses tours de chant.

Si certains tirent leur plaisir dans un show de danse, un concert classique, d’autres se le procurent en assistant à un concert évangélique. C’est à ceux-là en particulier et, aux mélomanes en général que s’adresse cette affiche. La date est donc fixée pour le dimanche 7 octobre au Ccesca à Antanimena.

« Hiran’ny Lanitra » est certainement le rendez-vous phare de ce weekend. L’occasion pour tous ceux qui ont été touchés par la profondeur des textes de l’album «Mbola misy ve » de venir partager ce moment qui promet d’être édifiant et porteur d’un grand réconfort spirituel.

Sitraka Rakotobe