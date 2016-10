Les Malgaches sont chanceux grâce à l’offre promotionnelle à travers un hôpital et institut médical de recherche dénommé Kokilaben Dhirubhai Ambi à Mumbai, Inde. Le bilan de santé préventif avec les billets allez retour et bien d’autres sont à partir de quatre millions d’ariary durant les deux mois de l’offre. « L’évacuation sanitaire est très coûteux à Mada­gascar. C’est pourquoi nous organisons une offre opérationelle pour les Malgaches qui sont intéréssés à faire un bilan général de leur santé. Nous voyons qu’à Madagascar, les analyses et tests médicaux sont inabordables et qu’il y a d’autres tests qui ne peuvent se faire à Madagascar et qu’ils ont besoin d’évacuation sanitaire », explique Elsie Andriaoeli­misarisoa, une responsable commerciale au niveau de Kokilaben Dhirubhai Ambi, dimanche, lors de la deuxième édition du salon des produits indiens à l’hôtel de ville à Analakely.

Elle a détaillé que le bilan de santé complet avec trois nuits d’hebergement ainsi que les petits-déjeuners sont offerts. « Une visite touristique de la capitale pour une journée, un service d’acceuil et de départ et bien d’autres sont inclus dans les quatre millions d’ariary. Au-delà des deux mois de l’offre, le coût est à partir de huit millions d’ariary », a t-elle poursuivi.

Divers produits et activités

Lors de la deuxième édition du salon, le service santé et beaucoup de grandes entreprises de l’Inde comme Mahindra, Nasser global links et Trustexos sont considérés comme de nouveaux participants. Divers secteurs d’activités et produits de l’Inde sont à Madagascar surtout en terme de santé et pharmacologie. « 60 % des médicaments et produits pharmaceutiques existants à Madagascar proviennent de l’Inde. Selon les dernières statistiques de l’ambassade de l’Inde à Mada­gascar, la Grande Ile importe deux cent soixante millions de dollars de produits indiens », explique une responsable au sein de l’ambassade de l’Inde. Les produits indiens à Madagascar sont distribués dans les organisations et sociétés existantes dans le pays tels que les télécommunications, les produits pour routes et bâtiments, la technologie de l’information, les mines, les produits alimentaires, les pièces autos, les véhicules automobiles, les énérgies renouvelables et bien d’autres. Une trentaine de sociétés indiennes basées à Mada­gascar et d’autres provenant de l’Inde ont exposé leurs produits à Analakely.

Fanomezana Rasolomahery